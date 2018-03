Die USA haben der EU-Kommission Bedingungen für einen Verzicht auf die geplanten Importzölle für Stahl und Aluminium übermittelt. Dies berichtet der Spiegel vor dem Beginn neuer Gespräche über die Beilegung des europäisch-amerikanischen Handelskonflikts. Bei Verhandlungen zwischen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und dem US-Beauftragten Robert Lighthizer in Brüssel forderten die Amerikaner von den Europäern Zugeständnisse in der Stahl- und Rüstungspolitik.

Die EU müsse zusichern, dass aus dem Binnenmarkt auf Dauer nicht mehr Stahl in die USA verschifft werde als im Jahr 2017. Zudem habe die Kommission in Brüssel Maßnahmen gegen Dumpingstahl aus China zu ergreifen und bei einer Reihe internationaler Handelsfragen mit den USA zu kooperieren. In der Verteidigungspolitik müssten die Europäer Beweise liefern, dass sie ihre Rüstungsanstrengungen steigern würden.

Mehrere EU-Länder unterstützen die Haltung der Bundesregierung, Verhandlungen den Vorrang vor Vergeltungsmaßnahmen zu geben. Bei einem informellen Treffen der Finanzminister vergangene Woche in Brüssel mahnten Vertreter Italiens, Polens und der baltischen Länder Zurückhaltung an. EU-Ratspräsident Donald Tusk schlug vor, bei den anstehenden Treffen mit den USA Gespräche über ein transatlantisches Freihandelsabkommen zu beginnen, das die Senkung von Zöllen auf beiden Seiten vorsieht.