Die Reallöhne sind im vergangenen Jahr mit 0,8 Prozent deutlich geringer gestiegen als im Vorjahr. 2016 hatte der Anstieg laut dem Statistischen Bundesamt noch einen Prozentpunkt höher gelegen. Zwar stiegen die Nominallöhne mit 2,5 Prozent im Jahr 2017 stärker als zuvor doch wirkte sich die deutlich höhere Inflation negativ auf die realen Löhne aus. Das lag vor allem an steigenden Preisen bei Energie und Nahrungsmitteln.

In Ostdeutschland stiegen die Nominallöhne mit etwa drei Prozent stärker als in Westdeutschland mit 2,5 Prozent. Auf den weiter bestehenden Lohnunterschied zwischen Ost und West wirkte sich das laut Statistikamt aber nur minimal aus. Während im Westen ein Vollzeitbeschäftigter im vergangenen Jahr einschließlich Sonderzahlungen monatlich im Schnitt 4.293 Euro brutto verdiente, waren es im Osten mit 3.247 Euro mehr als 1.000 Euro weniger.

Insgesamt war 2017 das vierte Jahr in Folge, in dem die preisbereinigten Löhne stiegen – aber es war das schwächste in diesem Zeitraum. 2016 waren es 1,8 Prozent, im Jahr zuvor 2,4 Prozent. Die Teuerungsrate lag im vergangenen Jahr bei 1,8 Prozent, 2016 nur bei 0,5 Prozent. Zuletzt waren die Reallöhne in Deutschland im Jahr 2013 leicht gefallen.