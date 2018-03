Die öffentlichen Schulden sind Ende vergangenen Jahres leicht zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren Bund, Länder, Kommunen sowie die Sozialversicherung Ende 2017 mit 1.966 Milliarden Euro verschuldet – 2,1 Prozent oder 41,3 Milliarden Euro weniger als im Vergleich zum Vorjahr. Den Grund sehen die Experten vor allem in den hohen Steuereinnahmen durch die gute Konjunktur in Deutschland.

Der Schuldenstand fiel laut der Statistik in allen Bereichen. Demnach verringerte sich die Verschuldung des Bundes innerhalb eines Jahres um 1,3 Prozent auf 1.243 Milliarden Euro. Bei den Ländern gab es einen Rückgang von 3,4 Prozent auf 584,8 Milliarden Euro. Die Schulden der Gemeinden sanken um 3,1 Prozent auf 137,5 Milliarden Euro. Die Sozialversicherung war Ende 2017 mit 434 Millionen Euro verschuldet. Das waren 10,8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Zwischen den einzelnen Bundesländern gebe es erhebliche Unterschiede. Während sich die Schulden in Sachsen (minus 16 Prozent), Baden-Württemberg (minus 14,1 Prozent) und Bayern (minus 12,4 Prozent) im besonderen Ausmaß verringerten, gab es in Hamburg (plus 4,7 Prozent), Thüringen (plus 4,4 Prozent) und Sachsen-Anhalt (plus 2,7 Prozent) die prozentual höchsten Steigerungen.

Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes basieren auf vorläufigen Datensätzen. Eingerechnet sind die Schulden, die die öffentlichen Haushalte einschließlich aller Extra-Haushalte etwa bei Banken oder Unternehmen hatten.