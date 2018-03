Kurz vor einer neuen Tarifrunde im öffentlichen Dienst müssen sich die Bürger wieder auf bundesweite Warnstreiks einstellen. Nach einer Osterpause seien Arbeitsniederlegungen insbesondere zwischen dem 9. und 13. April geplant, kündigte der Vorsitzende der Gewerkschaft ver.di, Frank Bsirske, an. "Gehen Sie davon aus, dass die Mobilisierung breit ist und auch flächendeckend", sagte er. "Das schließt den Kita-Bereich ebenso ein wie die Abfallentsorgung und die Flughäfen ebenso wie die Krankenhäuser."

Im Tarifstreit für die 2,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen seien die beiden bisherigen Verhandlungsrunden "komplett ergebnislos" geblieben. Jetzt sei es Zeit, vor der nächsten Verhandlungsrunde am 15. und 16. April ein deutliches Zeichen zu setzen. "Die dritte Runde muss die Runde sein, wo die Blockadesituation aufgelöst wird und wir zu einem tragfähigen Ergebnis gelangen", sagte Bsirske.

Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Geld für die 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen. Jeder soll aber mindestens 200 Euro mehr im Monat bekommen. Die Arbeitgeber lehnen diese Forderungen ab.

In mehreren Bundesländern hatte es in den vergangenen Tagen Warnstreiks gegeben. In Frankfurt am Main wurde der Nahverkehr am Mittwoch lahmgelegt: U-Bahnen und Straßenbahnen blieben in den Depots. Weil der Ausstand den Tag über dauern sollte, rechneten die beiden Unternehmen TraffiQ und die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) erst für Donnerstag wieder mit einem planmäßigen Verkehr der städtischen Bahnen. Die Gewerkschaft ver.di hatte zu dem Ausstand aufgerufen.

In einer gemeinsamen Erklärung der Frankfurter Verkehrsunternehmen hieß es, "gerade das Bestreiken der U-Bahn als Rückgrat des städtischen Nahverkehrsnetzes und als Ersatzverkehr für die S-Bahn trifft viele Fahrgäste schmerzhaft". So würden im Nahverkehrsnetz große Lücken entstehen.

Ein großes Chaos blieb nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) zunächst aus. "Am Hauptbahnhof war die Stimmung am Morgen ruhig und gelassen", sagte ein RMV-Sprecher. Allerdings seien die Busse in der Innenstadt sehr voll – viele Menschen seien zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs. Auch in Wiesbaden waren die Beschäftigten des kommunalen Nahverkehrs zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen.