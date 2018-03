Erstmals seit zehn Jahren hat die Pflegeversicherung offenbar weniger Geld eingenommen, als sie ausgegeben hat. Das geht aus Zahlen des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung hervor, wie die Funke Mediengruppe berichtet. Demnach schloss die gesetzliche Pflegeversicherung das vergangene Jahr mit einem Defizit von 2,4 Milliarden Euro ab.

Insgesamt beliefen sich die Ausgaben der Pflegekassen auf 37,2 Milliarden Euro – ein Viertel mehr als noch im Jahr 2016. Und das trotz einer Beitragserhöhung: Anfang des Jahres 2017 war der Pflegebeitrag um 0,2 Punkte auf 2,55 Prozent des Bruttoeinkommens angehoben worden. Dieser Beitragssatz soll bis 2022 beibehalten werden.

Als Grund für die gestiegenen Ausgaben der Kassen gelte die jüngste Pflegereform, die höhere Leistungen für Versicherte vorsehe. Dem stimmte auch Gernot Kiefer, Vorstand des Verbands gesetzlicher Krankenkassen, zu: 80 Prozent der zusätzlichen Ausgaben würden durch die Pflegereform, die die häusliche Versorgung pflegebedürftiger Menschen und die Pflege Demenzkranker verbessern soll, verursacht. Die übrigen 20 Prozent der Mehrkosten entstünden einfach dadurch, dass die Bevölkerung immer älter werde.

Angesichts der Geschäftszahlen der Kassen zeigte sich das Vorstandsmitglied optimistisch. Aufgrund von Rücklagen sei die Pflegeversicherung trotz gestiegener Ausgaben in einer guten finanziellen Verfassung, sagte Kiefer. "Dass die Beitragssätze auch angesichts der deutlichen Ausweitung der Leistungen in den kommenden Jahren stabil bleiben können, spricht für die Stärke unseres Solidarsystems."



Pflegeberuf attraktiver gestalten

An den neuen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellte Kiefer die Forderung, sich mit hoher Priorität um die Verbesserung der Altenpflege zu kümmern. "Wer über anständige Pflege redet, muss auch über die anständige Bezahlung der Pflegekräfte sprechen", sagte der Verbandsvertreter.



In Berlin beginnt am Mittag der Deutsche Pflegetag. Spahn wird die Eröffnungsrede halten. In einem Interview hatte der Minister bereits zugesichert, dafür zu sorgen, den Pflegeberuf in Deutschland attraktiver zu machen.

Nach Daten der Pflegedatenbank des Verbandes der Privaten Krankenversicherung sind die Kosten für Pflege in einem Heim seit Mai 2017 um rund drei Prozent gestiegen. Anfang 2018 mussten Pflegebedürftige für die Unterbringung in Heimen demnach im Durchschnitt 1.751 Euro pro Monat zahlen. Im Mai vergangenen Jahres waren es noch 1.696 Euro.