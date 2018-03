Die USA und die EU konnten bei ihren Gesprächen über eine Ausnahmeregelung zu den von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle auf Stahl und Aluminium bislang keine Einigung erzielen. Die bisherigen Gespräche hätten keine unmittelbare Klarheit über das genaue US-Verfahren für eine Befreiung gebracht, teilte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nach einem Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Brüssel mit.

Malmström sagte, sie habe in Brüssel eine offene Unterhaltung mit dem Handelsgesandten Robert Lighthizer über die Stahlzölle geführt. Sie habe darauf bestanden, dass die EU befreit werden müsse, weil sie ein enger US-Verbündeter sei. Für nächste Woche seien neue Gespräche geplant. "Als enger Sicherheits- und Handelspartner der USA muss die EU von den angekündigten Maßnahmen ausgenommen werden", schriebt Malmström auf Twitter. Bisher sind nur die US-Nachbarstaaten Mexiko und Kanada von den Zöllen ausgenommen. Auch für Australien stellte Trump eine Ausnahmeregelung in Aussicht.



Malmström hatte am Freitag die Hoffnung geäußert, dass die Europäer in Verhandlungen mit Washington die Importzölle noch abwenden könnten. Sollten die Zölle in Kraft treten, will die EU vor der Welthandelsorganisation WTO klagen und ihrerseits Zölle auf US-Produkte erheben. Die EU werde entschlossen und angemessen ihre Interessen verteidigen, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Trump hatte am Donnerstag im Weißen Haus zwei Proklamationen unterzeichnet, wonach binnen 15 Tagen Zölle in Höhe von 25 Prozent auf eingeführten Stahl und von zehn Prozent auf Aluminium in Kraft treten sollen. Die anstehenden Zölle haben Sorgen eines neuen Handelskriegs ausgelöst. Die Zölle sollen laut Trump US-Arbeitsplätze und die nationale Sicherheit schützen.