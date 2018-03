Der Streit um die Toiletten zeigt, wie Unternehmen in den USA in die Politik eingreifen können, wenn sie es wollen. Vor ziemlich genau zwei Jahren verabschiedete der US-Bundesstaat North Carolina ein Gesetz, das großen Widerstand auslöste. Es zwang Transgender-Personen in öffentlichen Gebäuden dazu, nur die Toiletten zu benutzen, die mit dem Geschlecht auf ihrer Geburtsurkunde korrespondieren. Dies sei schließlich "gesunder Menschenverstand", sagte der damalige Gouverneur Pat McCrory.

Nicht nur Aktivisten und Menschenrechtsorganisationen wehrten sich gegen die Regelung, auch zahlreiche Unternehmen lehnten das Gesetz ab – und handelten. Der Bezahldienst PayPal strich Pläne für einen Firmensitz in dem Staat, die College-Basketball-Liga zog sich aus North Carolina zurück, die Produktion einer Fernsehserie wurde verlegt, Ringo Starr und andere Künstler sagten Konzerte ab. Insgesamt, rechnete die Nachrichtenagentur AP vor, drohten North Carolina Einnahmen von mindestens 3,76 Milliarden Dollar zu entgehen. Viel Geld für einen US-Bundesstaat. Angesichts dieser Zahlen stimmte der Kongress in Raleigh dafür, das Gesetz wieder zu streichen.

Es war eine Mischung aus anhaltendem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Druck, die die Rücknahme erzwang. Befürworter schärferer Waffengesetze in den USA hoffen nun, dass sich die Dynamik aus North Carolina wiederholen lässt. Die Aufmerksamkeit bringen seit Wochen die Überlebenden des Schulmassakers von Parkland. Doch mittlerweile machen auch zahlreiche Unternehmen deutlich, dass sie eine stärkere Regulierung von Schusswaffen für notwendig halten.

Unternehmenspartner laufen NRA davon

Es begann mit den Rabatten. Mehrere Firmen kündigten in den vergangenen Wochen ihre Partnerabkommen mit der Waffenlobby NRA. Zuvor erhielten deren fünf Millionen Mitglieder etliche Vergünstigungen etwa für einen Mietwagen oder eine Versicherung. Die Aktivisten bejubelten den Schritt, doch die Gegenwehr ließ nicht lange auf sich warten.

Schnell bekam beispielsweise die Fluglinie Delta den Zorn der NRA-Unterstützer zu spüren. Der Bundesstaat Georgia hob eine Steuererleichterung auf, von der die Airline bislang profitiert hatte. Die Republikaner in der Hauptstadt Atlanta ließen keinen Zweifel daran, dass der Grund für die Streichung die Ankündigung von Delta war, die NRA-Mitglieder nicht mehr vergünstigt fliegen zu lassen. Da half es auch nichts, dass dieser Rabatt bisher nur von 13 Menschen in Anspruch genommen worden war und nur für Reisen zur Jahrestagung der Lobbygruppe angeboten wurde. Die gestrichene Steuererleichterung kostet Delta nun etwa 40 Millionen Dollar.

Das hielt andere Unternehmen jedoch nicht davon ab, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. Zu groß ist die Sorge, dass die Verbindungen zur NRA negativ auf das eigene Geschäft zurückfallen. Denn die Waffenlobby hat in den vergangenen Wochen deutlich an öffentlicher Zustimmung eingebüßt. Die Skepsis ist mittlerweile auch in Konzernen zu spüren, die bislang eher nicht durch ein progressives Weltbild aufgefallen sind. So kündigten bereits mehrere Einzelhandelsketten an, künftig strengere Regeln an Waffenverkäufe anzulegen als gesetzlich vorgeschrieben.

Den Anfang machte der Sportartikelhändler Dick's. Sturmgewehre sollen in den Filialen künftig nicht mehr verkauft werden, Waffen und Munition nur noch an Kunden mit einem Alter über 21 Jahren. Auch Walmart, der größte Einzelhändler der Welt und ein verlässlicher Spender für republikanische Kongressabgeordnete, setzte die Altersgrenze für Waffenkäufe herauf. Sturmgewehre hat der Händler ohnehin nicht im Angebot.