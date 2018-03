1/14

Packen für die Reise nach Chile: Die 23-jährige Buchhalterin Alejandra Rodríguez in ihrem Zuhause in Venezuelas Hauptstadt Caracas. Sie habe ihr Land nie verlassen wollen, sagt sie, schon gar nicht per Bus. "In meinem ganzen Leben habe ich nie an Chile gedacht! Aber so, wie die Lage ist, muss ich es tun."