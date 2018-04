Der neue Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) empfindet den unvollendeten Hauptstadtflughafen in Berlin als Ärgernis. "Die ganze Welt lacht über diese Baustelle in unserer Hauptstadt, und ich mag es nicht, wenn Deutschland ausgelacht wird", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Aber ich kann eigentlich auch nur den Kopf schütteln."

Scheuer kündigte an, er wolle sich gemeinsam mit den Hauptverantwortlichen in Berlin und Brandenburg intensiv mit dem Zeitplan - also der Eröffnung im Oktober 2020 - beschäftigen. "Es reicht mir nicht, immer nur zu hören: Das wird schon." Er wolle "das Thema hart anpacken".



Berlin solle außerdem erwägen, ob es Tegel nicht doch offenhalten wolle. "Der Luftverkehr nimmt zu", so der neue Verkehrsminister. Auch das Ergebnis des Volksentscheids solle den politisch Verantwortlichen zu denken geben. Bei dem Entscheid im September 2017 hatten 56,4 Prozent der Wähler dafür gestimmt, den alten Flughafen auch nach Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports BER weiter zu betreiben. Der Senat will den Entscheid jedoch nicht umsetzen. Eine "umfassende Folgenabschätzung" habe ergeben, dass die rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, finanziellen und stadtentwicklungspolitischen Folgen dagegen sprächen, Tegel offenzuhalten.

Der neue Flughafen soll mit neun Jahren Verspätung an den Start gehen, nachdem Baumängel, Planungsfehler und Technikprobleme zahlreiche Eröffnungstermine platzen ließen. Scheuer warnte im Gespräch mit den Zeitungen vor einer Diskussion über einen Abriss des Hautpstadtflughafens BER. "Ich vertraue darauf, dass die Restarbeiten gut erledigt werden. Wir sollten jetzt keine Abrissdebatte führen."