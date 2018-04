Im Skandal um die Analysefirma Cambridge Analytica hat auch Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg Fehler eingeräumt. Man habe auf die Vorgänge zu langsam reagiert, sagte Sandberg der Financial Times. "Bis zum heutigen Tage wissen wir nicht, welche Daten Cambridge Analytica hat."

Das soziale Netzwerk steht in der Kritik, seit enthüllt wurde, dass der Entwickler einer Umfrage-App vor über vier Jahren Nutzerdaten an Cambridge Analytica weitergereicht hat. Die Daten sollen anderem im Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump sowie beim Brexit-Referendum verwendet worden sein.

Laut Facebook sind weltweit 87 Millionen Nutzern betroffen, davon 310.000 in Deutschland. Cambridge Analytica selbst teilte mit, man habe Informationen zu 30 Millionen Nutzern erhalten. Facebook konnte den Datenbestand bei Cambridge Analytica bisher nicht nachprüfen, weil zunächst die britische Datenschutzbehörde am Zug ist. Unternehmensgründer Mark Zuckerberg will am 10. April vor dem US-Kongress aussagen.

Facebook soll Marktmacht missbraucht haben

Der Präsident des Bundeskartellamtes Andreas Mundt warf Facebook den Missbrauch seiner Marktmacht vor. "Nach dem jetzigen Stand gehen wir davon aus, dass Facebook seine Marktmacht gegenüber den Kunden durch die Art und Weise, wie Daten aus Drittquellen gesammelt und verwertet werden, missbräuchlich ausnutzt", sagte Mundt der Rheinischen Post. Das soziale werde seine Praxis anpassen müsse, sollte das Kartellamt bei diesem Befund bleiben. Das Kartellamt ermittelt bereits seit zwei Jahren gegen Facebook. Die Behörde hält dem sozialen Netzwerk vor allem vor, auf Drittseiten ohne Wissen der Nutzerdaten zu sammeln und zu verwerten.



Als Reaktion auf die jetzigen Enthüllungen teilte die EU-Kommission, dass der unerlaubte und fortgesetzte Missbrauch der persönlichen Daten von Facebook-Nutzern nicht hinnehmbar sei. Und auch Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) erwägt, die Regeln für soziale Netzwerke zu verschärfen.



Wie sehr der aktuelle Datenschutz-Skandal dem Image von Facebook schadet, zeigt der aktuelle Deutschlandtrend der ARD. Demnach haben 61 Prozent der Internetnutzer in Deutschland "große" oder "sehr große Sorgen" wegen einem Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Unabhängig von den aktuellen Berichten nutzen 59 Prozent der befragten Facebook gar nicht, während 12 Prozent ihre Facebook-Nutzung infolge des Skandals eingeschränkt haben. Zudem vertrauen nur wenige dem sozialen Netzwerk. So haben 88 Prozent wenig oder gar kein Vertrauen, dass Facebook mit den Daten seiner Nutzer verantwortungsvoll umgeht.