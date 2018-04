Kirchliche Arbeitgeber dürfen nicht bei jeder Stelle von Bewerbern eine Religionszugehörigkeit zur Voraussetzung machen. Das hat der Europäische Gerichtshof zu einem Fall aus Deutschland entschieden.



Dabei ging es um eine konfessionslose Frau, die sich auf eine für 18 Monate befristete Referentenstelle bei der privatrechtlich organisierten Diakonie beworben hatte. In der Stellenanzeige hieß es, dass die Mitgliedschaft in einer evangelischen oder einer anderen christlichen Kirche in Deutschland für eine Anstellung vorausgesetzt werde. Da die Frau konfessionslos war, wurde sie nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Sie sah sich benachteiligt und und klagte wegen religiöser Diskriminierung auf eine Entschädigung von 10.000 Euro.



In Deutschland aber gilt ein eigenes kirchliches Arbeitsrecht für gut 1,3 Millionen Beschäftigte von Kirchen, kirchlichen Einrichtungen und kirchlichen Wohlfahrtverbänden. Es sieht eine weitgehende Selbstverwaltung- und ein weites Selbstbestimmungsrecht der Kirchen ein. Daher können kirchliche Arbeitgeber ihren Beschäftigten bestimmte Vorschriften machen – etwa, welchem Glauben sie angehören müssen. Doch dieses Selbstbestimmungsrecht gilt nicht unbeschränkt, urteilt nun der EuGH.

Zur Bedingung darf die Zugehörigkeit zu einer Konfession nur gemacht werden, wenn dies für die Tätigkeit "objektiv geboten" ist. Außerdem muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. (Rechtssache Nr. C-414/16)