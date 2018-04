Herbert Diess ist neuer Vorstandschef des Volkswagen-Konzerns. Der Aufsichtsrat habe den 59-jährigen VW-Markenchef an die Spitze des weltgrößten Autokonzerns mit mehr als 600.000 Beschäftigten berufen, teilte Volkswagen mit. Der bisherige Vorstandschef Matthias Müller scheide mit sofortiger Wirkung als Vorstandsvorsitzender aus, teilte VW mit.



Zudem beschloss der Aufsichtsrat, den Konzern umzustrukturieren. Volkswagen wird in sechs Geschäftsfelder und die Region China gegliedert. Dadurch soll der Konzern übersichtlicher und besser steuerbar werden.

Mit dem Wechsel von Diess an die Spitze geht ein großer Umbau im Vorstand einher. Die für die Markengruppen verantwortlichen Vorstandsvorsitzenden übernehmen zusätzliche Führungsaufgaben im Konzern. Dadurch soll Konzernchef Diess entlastet werden.

Der Chefwechsel bei Volkswagen war für viele im Konzern überraschend gekommen. So war Insidern zufolge die Arbeitnehmerseite, also etwa der Betriebsrat, nicht eingebunden, als am Dienstag der Konzern eine knappe Meldung veröffentlichte, wonach es "Veränderungen im Vorstand" geben würde. "Keiner wusste was. Das ist der helle Wahnsinn, was sich da abspielt", sagte ein Konzernmitarbeiter der Agentur Reuters.

Die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch hatten Diess' Vorgänger Müller, den damaligen Porsche-Chef, Ende September 2015 als VW-Vorstandsvorsitzenden installiert, nachdem der Abgasbetrug bei VW-Dieselautos aufgeflogen und daraufhin Vorstandschef Martin Winterkorn zurückgetreten war.