Auf eine Aktion folgt meist eine Reaktion, das besagt zumindest das Prinzip der Wechselwirkung. Vielleicht ist die US-Regierung deshalb schon wieder ein Stück weit abgerückt von den angekündigten Strafzöllen gegen China. Trumps neuer Wirtschaftsberater Larry Kudlow sagte am Donnerstag, die Maßnahmen seien nur erste Vorschläge. Es gebe noch jede Menge Verhandlungsspielraum. Dennoch droht dieser Streit in den nächsten Wochen sich zu einem echten Handelskrieg auszuwachsen, wie ihn die Welt seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt hat.

Inzwischen nämlich kontert China. Nur wenige Stunden nachdem der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer eine Liste mit 1.333 chinesischen Produkten vorgelegt hatte, auf die sein Land bei der Einfuhr einen Zusatzzoll in Höhe von 25 Prozent erheben will, stellte die chinesische Führung eine eigene Liste vor. Und die steht der amerikanischen in nichts nach.

Sojabohnen, Rindfleisch, Autos, Chemikalien, Tabak, Orangen, auch Symbolstarkes wie Whiskey oder Flugzeuge stehen auf dieser Liste. 106 US-Produkte benennt Chinas Führung und will sie bei der Einfuhr mit Strafzöllen in gleicher Höhe belegen – falls die US-Regierung ihre Drohung tatsächlich umsetzt.

Um Chinas Exportüberschuss in die USA von zuletzt 375 Milliarden Dollar um 100 Milliarden Dollar zu senken, hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, nach den verhängten Strafzöllen auf Stahl, Aluminium und Waschmaschinen auch die Einfuhr von Autos, Fernsehern, Pharma und industriellen Vorprodukten mit dieser Sonderabgabe zu belasten.

China ist der größte Sojakäufer

Was auffällt: Die Strafzölle der USA zielen vor allem auf Produkte der chinesischen Hochtechnologieindustrien ab, darunter der Maschinenbau, die Raumfahrt sowie die Informations- und Kommunikationstechnik. Dabei handelt es sich um ausgerechnet jene Branchen, in denen die chinesische Führung mit ihrer Strategie "Made in China 2025" in den nächsten Jahren zur Weltspitze aufsteigen will. Mit dem Instrument des Strafzolls scheint die Trump-Regierung Chinas Aufstieg zur technologischen Supermacht aufhalten zu wollen. Einfache Güter wie Kleidung, Schuhe und Spielzeug hat sie hingegen ausgenommen. US-Verbraucher sollen die Preiserhöhung offenbar nicht unmittelbar zu spüren bekommen.

Die Strategie könnte allerdings den USA auch an anderer Stelle schaden. China-Analyst Arthur Kroeber vom Pekinger Wirtschaftsberatungsinstituts Gavekal zufolge haben gerade US-Technologiefirmen in den letzten Jahren besonders kräftig in China investiert. Es sei äußerst schwierig, "Strafzölle zu finden, die China mehr schaden als den USA", sagt Kroeber.

Mit Strafzöllen auf Soja und Rindfleisch will China wiederum vor allem den ländlichen Raum in den USA treffen – Trumps Kernwählerschaft. Sojabohnen gehören zu den größten und profitabelsten landwirtschaftlichen Exportgütern der USA. Und China ist der größte Abnehmer. 2017 verschifften die Vereinigten Staaten Sojabohnen im Wert von rund 14 Milliarden US-Dollar nach China. Ganze Landstriche im Mittleren Westen haben sich wegen der großen Nachfrage aus Fernost auf den Anbau von Soja spezialisiert.