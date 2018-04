Die neue Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hält ein Verbot des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat für rechtlich fraglich. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung zeigte sich die CDU-Politikerin skeptisch, ob die EU-Kommission ein mögliches Glyphosat-Verbot akzeptieren würde. "Verbote haben nicht immer Bestand", sagte Klöckner.

Als Beispiel führte die Ministerin das Glyphosat-Verbot des österreichischen Bundeslandes Kärnten an. Ein geplantes vollständiges Verbot des Pflanzenschutzmittels habe die EU-Kommission für unzulässig erklärt und "ernsthafte rechtliche Bedenken angemeldet", sagte Klöckner.



Wichtiger als ein Verbot sei in ihren Augen daher die Suche nach Alternativen, so die Landwirtschaftsministerin: "Wir müssen Glyphosat überflüssig machen". Zu diesem Zweck wolle sie vor allem "in die Forschung nach alternativen Pflanzenschutzmitteln" investieren, sagte Klöckner der Süddeutschen Zeitung. Ein Verbot schreibe der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung außerdem nicht explizit vor, im Vertrag sei lediglich festgelegt, die "Anwendung so schnell wie möglich grundsätzlich zu beenden".

Damit widerspricht Klöckner einer Forderung der Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Sie hatte ein kompromissloses Ende für die Verwendung von Glyphosat bis zum Jahr 2021 gefordert. Klöckner kündigte jedoch an, auf die Kabinettskollegin zugehen zu wollen. Ihr Ziel sei es nicht, sagte sie der Zeitung, dass sich das Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium gegeneinander profilierten.

Glyphosat – Hintergrund Das Mittel: Glyphosat Erstmals wurde Glyphosat 1950 synthetisiert. Seit den Siebzigerjahren wird der Stoff in der Landwirtschaft eingesetzt. Als wesentlicher Inhaltsstoff etwa des Pflanzenschutzmittels Roundup des Konzerns Monsanto tötet es Unkraut auf Feldern mit Raps, Mais und anderen Nutzpflanzen. Heute ist Glyphosat das mit Abstand am meisten eingesetzte Pestizid. Sein Einsatz hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt, wie die Studie eines Pestizidforschers zeigt (Benbrook et al., 2016). In Deutschland kaufen Landwirte pro Jahr rund 5.000 Tonnen an Glyphosat-Pflanzenschutzmitteln – der Anteil des Wirkstoffs an allen verkauften Herbiziden beträgt gut ein Drittel. Zunächst wurde die Chemikalie vor allem vor der Aussaat verwendet, um Äcker von Unkraut zu befreien. Doch seit es gentechnisch veränderte Pflanzen gibt, die gegen Glyphosat resistent sind, kann es auch nach der Saat eingesetzt werden. Alle Artikel zum Thema Glyphosat gibt es auf der ZEIT-ONLINE-Themenseite. Krebserregend oder nicht? Als verantwortliche Behörde hat in Deutschland das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in den vergangenen Jahren mehr als 1.000 Studien und Dokumente ausgewertet, um die Gefährlichkeit des Pflanzengifts neu zu bewerten. Vor allem ging es um die Frage, ob Glyphosat das Risiko, an Krebs zu erkranken, erhöhen kann. Im Anschluss prüften auch Fachleute der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Das Ergebnis: Glyphosat ist nicht krebserregend. Im März 2015 veröffentlichte allerdings die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) einen Bericht, dem zufolge das Pflanzengift für den Menschen "wahrscheinlich krebserregend" sei. Das BfR überprüfte seine Daten, ebenso die EFSA; beide befanden erneut, die Chemikalie ist "wahrscheinlich nicht krebserregend". Im Mai 2016 zog die Pestizidexpertengruppe der Weltgesundheitsorganisation (JMPR) nach. Ihrem Bericht zufolge hat Glyphosat eine sehr geringe akute Giftigkeit. Entsprechend sei es sehr unwahrscheinlich, dass Rückstände in der Nahrung das Krebsrisiko für den Menschen erhöhen. Ähnlich sieht es mittlerweile auch die Europäische Chemikalienagentur (ECHA). Im Oktober 2017 öffentlich gewordene interne Dokumente von Monsanto legen den Verdacht nahe, dass der Konzern Gefahrengutachten zu dem Pflanzengift manipuliert hatte. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hatte sich in seinen Bewertungen unter anderem auf diese Gutachten gestützt – sie spielten laut BfR allerdings keine entscheidende Rolle bei der Bewertung. Rückstände in der Nahrung Eine Mitteilung des Umweltinstituts München hatte 2016 vor allem Biertrinker in Deutschland verunsichert: Glyphosat-Rückstände seien in 14 Biersorten entdeckt worden. Dass Rückstände überhaupt in Bier, Brot oder anderen Lebensmitteln landen, kann fast nur durch Sikkation passieren, die hierzulande nur noch sehr eingeschränkt erlaubt ist. Sie macht ohnehin in Deutschland schon lange weniger als fünf Prozent der Glyphosat-Anwendung aus. Braugerste darf hierzulande zudem gar nicht mit Glyphosat behandelt werden. Daher stehen importierte Braugetreide unter Verdacht, wenn es um Rückstände im Bier geht: Etwa die Hälfte des Getreides, das deutsche Brauer verwenden, stammt aus dem Ausland – auch aus Ländern, in denen der Einsatz von Glyphosat weniger streng reguliert ist. Grundsätzlich sind geringe Rückstände von Glyphosat überall in der Umwelt zu finden.

Im November vergangenen Jahres hatte die EU-Kommission eine Verlängerung der Glyphosat-Zulassung um fünf Jahre beschlossen. Auch der damalige geschäftsführende Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hatte für die Zulassung gestimmt, worauf die SPD mit Kritik reagiert und dem Koalitionspartner einen Vertrauensbruch vorgeworfen hatte.

Glyphosat wurde in den Siebzigerjahren vom US-Konzern Monsanto entwickelt und ist eines der weltweit meistverkauften Herbizide. 2015 veröffentliche die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC), die zur Weltgesundheitsorganisation WHO gehört, einen Bericht, in dem Glyphosat als "wahrscheinlich krebserregend bei Menschen"eingestuft wurde. Aufsichtsbehörden in Deutschland und der EU, darunter das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa), kamen hingegen zu dem Schluss, dass von Glyphosat keine Gefahr für die Gesundheit von Menschen ausgeht.