Die neuen US-Sanktionen gegen Russland zeigen Wirkung: Die Aktien mehrerer russischer Unternehmen verloren am Montag deutlich, auch der Rubel verlor am Nachmittag an der Moskauer Börse drei Prozent an Wert gegenüber dem Dollar. Zuletzt mussten für einen Dollar mehr als 60 Rubel gezahlt werden und damit so viel wie seit dem vergangenen November nicht mehr. Am russischen Markt zeichnet sich der größte Tagesverlust seit etwa vier Jahren ab, der Aktienindex RTSI fiel um 9,5 Prozent.

Besonders hart trafen die Sanktionen den Aluminiumhersteller Rusal, an dem der Milliardär Oleg Deripaska den größten Anteil hält. Deripaska steht selbst auf der Sanktionsliste. Der Aktienkurs von Rusal brach bei der Börsenöffnung um rund 30 Prozent ein. Zwischenzeitlich war er um etwa 47 Prozent im Minus.

Zuvor hatte Rusal mitgeteilt, dass sich die US-Sanktionen negativ auf das Geschäft auswirken könnten. Der Konzern geht davon aus, dass die Firmengruppe dadurch bestimmten Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Rusal ist einer der größten Aluminiumproduzenten der Welt. Der Zeitung RBK zufolge rechnet die Firma mehr als 60 Prozent ihrer Geschäfte in Dollar ab. Rusal versucht demnach, seine Geschäfte künftig in anderen Währungen abzuwickeln.



Die russische Regierung hat bereits angekündigt, betroffene Unternehmen vor den Folgen der neuen US-Sanktionen schützen zu wollen. Ministerpräsident Dmitri Medwedew wies sein Kabinett an, konkrete Maßnahmen vorzubereiten. Regierungssprecher Dmitri Peskow sagte, der Schaden für russische Konzerne müsse begrenzt werden. Man brauche aber Zeit, um mögliche Folgen der Strafmaßnahmen zu analysieren.

Die USA hatten am Freitag zahlreiche russische Geschäftsleute und Firmen, denen enge Verbindungen zum Kreml nachgesagt werden, auf eine schwarze Liste gesetzt. Darunter findet sich der Gazprom-Chef Alexej Miller und der Milliardär und mutmaßliche Schwiegersohn Putins, Kirill Schamalow. Die Regierung in Washington begründete den Schritt mit dem "wachsenden Muster bösartiger Aktivitäten Russlands in der Welt".



Russland kündigt "harte Antwort" an

Russische Beobachter werten die neuen US-Maßnahmen als beispiellos, weil sie auch Milliardäre betreffen, die nicht unmittelbar mit dem Konflikt in der Ukraine oder der mutmaßlichen russischen Einmischung in die US-Wahlen in Verbindung gebracht werden. Betroffen sind auch große Konzerne mit zahlreichen Tochterfirmen und Angestellten.



Das russische Außenministerium hatte die Strafmaßnahmen bereits am Freitag als "anti-russischen Angriff" verurteilt und eine "harte Antwort" angekündigt. Mit den Maßnahmen gegen russische Unternehmen versuche die US-Regierung, "Konkurrenten am Weltmarkt zu eliminieren".