Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für diesen Dienstag Warnstreiks an vier Flughäfen in Deutschland angekündigt. Zu Arbeitsniederlegungen soll es demnach in Frankfurt am Main, München, Köln und Bremen kommen – und damit höchstwahrscheinlich zu erheblichen Beeinträchtigungen im deutschen Flugverkehr.

Anlass für die Warnstreiks ist der Beginn der dritten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst. So wie das Bodenpersonal und die Mitarbeiter der Flughafenfeuerwehren hat die Gewerkschaft auch die Beschäftigten in anderen Bereichen bei Bund und Kommunen – etwa im Nahverkehr oder in Kitas – zu Warnstreiks bis Ende der Woche aufgerufen. Geplant sind Arbeitsniederlegungen in allen Bundesländern, "damit die Arbeitgeber ihre Blockadehaltung endlich aufgeben", sagte Verdi-Chef Frank Bsirske.

Die Gewerkschaften fordern für die 2,3 Millionen Staatsbeschäftigten ein Gehaltsplus von sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro monatlich mehr. Die Verhandlungen darüber sollen am kommenden Sonntag und Montag in Potsdam fortgesetzt werden. In beiden bisherigen Verhandlungsrunden gab es keine Annäherung.