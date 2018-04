Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen sollen nach einem vorläufigen Verhandlungsergebnis mehr Einkommen in drei Stufen erhalten. Rückwirkend zum 1. März 2018 soll es im Schnitt 3,19 Prozent mehr Gehalt geben, zum 1. April 2019 3,09 Prozent mehr und zum 1. März 2020 weitere 1,06 Prozent. Außerdem soll es bis zur Entgeltgruppe sechs eine Einmalzahlung von 250 Euro geben.



Die Laufzeit des Tarifvertrages solle 30 Monate betragen. Die Gremien von Arbeitgebern und Gewerkschaften müssen dem Ergebnis noch zustimmen. Bei einem positiven Votum wären weitere Warnstreiks endgültig abgewendet.

Die Gewerkschaften ver.di und der dbb hatten für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes ursprünglich sechs Prozent mehr Lohn gefordert, mindestens aber 200 Euro pro Monat.



Es handelt sich bei den Tarifverhandlungen bereits um die dritte Verhandlungsrunde, am Dienstag haben Bund und Arbeitgeberverbände das erste Angebot gemacht. Zuvor lehnten sie die Forderungen der Gewerkschaften als zu hoch ab.



Vor allem die Kommunen finden die von den Gewerkschaften geforderte Anhebung problematisch, insbesondere der unteren und mittleren Einkommen. Dagegen will VKA-Präsident Thomas Böhle die Fachkräfte in oberen Lohngruppen stärken, weil es in diesem Bereich einen Mangel gibt. Böhle hatte aber auch angekündigt, im Fall von Verbesserungen für Fachkräfte auch für die unteren Entgeltgruppen etwas zu tun. Die Forderung nach sechs Prozent mehr Geld ist den Arbeitgebern von Bund und Kommunen aber zu teuer.