Das Haushaltsdefizit der USA wird in diesem Jahr einer Schätzung zufolge deutlich steigen. Wie aus einer neuen Analyse des Haushaltsbüros des US-Kongresses hervorgeht, wird die Neuverschuldung der USA im Fiskaljahr 2018, das bis zum 30. September läuft, voraussichtlich 804 Milliarden Dollar betragen. Das sind 139 Milliarden mehr als noch 2017. Für 2019 erwarten die Berater des Kongresses sogar ein Defizit von rund einer Billion Dollar.

Grund ist insbesondere die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump und das vor kurzem gebilligte Haushaltsgesetz. Der Analyse zufolge soll die US-Wirtschaft durch die Steuersenkungen der Trump-Regierung im nächsten Jahrzehnt jährlich um durchschnittlich 0,7 Prozent stärker wachsen. Das Wirtschaftswachstum könne das Defizit aber nur teilweise ausgleichen. Die US-Regierung hatte versprochen, dass die Steuerkürzungen sich selbst tragen werden.



Bis zum Jahr 2028 werde die Gesamtverschuldung von derzeit rund 70 auf 100 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung steigen, sollte es keine gesetzlichen Änderungen an der Fiskalpolitik geben, teilte das Haushaltsbüro mit. Eine ähnlich hohe Schuldenquote – gemessen am Bruttoinlandsprodukt – hatte es in den USA nur kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben.