Bundesweit haben Warnstreiks im öffentlichen Dienst begonnen. An Flughäfen, im Nahverkehr, in Kindergärten und anderen öffentlichen Betrieben legten Tausende Beschäftigte die Arbeit nieder und folgten damit dem Aufruf der Gewerkschaft Ver.di und des Deutsche Beamtenbunds.



Vor allem Flugreisende sind betroffen. Die Lufthansa strich vorab rund 800 Flüge an den bestreikten Flughäfen in Frankfurt am Main, München, Köln und Bremen. 90.000 Passagiere sollen von den Ausfällen betroffen sein.



Auch im Nahverkehr der Städte in Nordrhein-Westfalen wurden Verbindungen gestrichen. "Heute fahren keine Bahnen", teilten etwa die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) ihren Kunden per Laufband mit. Mehre Städte kündigten an, dass Kitas geschlossen bleiben müssen. Daneben können etwa auch die Müllabfuhr, Sparkassen, Stadtverwaltungen, Krankenhäuser und auch der Schiffsverkehr von dem Warnstreik betroffen sein. Die Auswirkungen sind abhängig davon, wie viele Beschäftigte sich tatsächlich beteiligen.

Ver.di will mit den Warnstreiks kurz vor der dritten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst den Druck auf Bund und Kommunen erhöhen. "Mit der massiven Ausweitung der Streiks setzen wir in dieser Woche deutliche Signale an die Arbeitgeber", sagte der Ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske. Er erwarte, dass den Beschäftigten nun ein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt wird.

In den beiden bisherigen Verhandlungsrunden gab es bislang keine Annäherung. Die Gewerkschaften fordern für die bundesweit rund 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. An diesem Sonntag beginnt in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde, am 17. April soll es ein Ergebnis geben.

Weitere Warnstreiks bis Ende der Woche

Während die Ausstände an den Flughäfen auf Dienstag beschränkt sein sollen, kündigten die Gewerkschaften bis Freitag weitere Warnstreiks im gesamten öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen an. Betroffen sein sollen unter anderem Kitas, der Nahverkehr und die Müllabfuhr.



Vertreter der Arbeitgeber kritisierten die Arbeitsniederlegungen. Der kommunale Verband VKA warf den Gewerkschaften vor, weniger die Arbeitgeberseite als die Bevölkerung unter Druck zu setzen. Der Arbeitgeberverband BDA sprach zudem von einer "massiven Schädigung der Volkswirtschaft".



Bsirske rechtfertigte die Streiks hingegen als nötiges Mittel, "damit die Arbeitgeber ihre Blockadehaltung endlich aufgeben". Auch die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes müssten an der guten wirtschaftlichen Entwicklung teilhaben.