Die geplante Fusion von Deutscher Börse und der London Stock Exchange (LSE) wird aus Sicht der LSE scheitern. Das Unternehmen teilte mit, dass die EU-Kommission den Verkauf weiterer Geschäftsbereiche gefordert habe, um den gut 25 Milliarden Euro schweren Zusammenschluss zu genehmigen.

Die EU-Kommission fordert von der LSE den Verkauf ihrer Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen MTS, einer elektronischen Handelsplattform für europäische Staatsanleihen. Die LSE nannte die Forderung in einer Erklärung "unverhältnismäßig". Man arbeite zwar weiterhin an der Fusion mit der Deutschen Börse, sollte die Kommission ihre Meinung zu MTS aber nicht ändern, werde der Zusammenschluss scheitern. "Basierend auf der aktuellen Position der Kommission geht die LSE davon aus, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Kommission die Fusion genehmigen wird", hieß es von dem Unternehmen. Die Deutschen Börse hat noch keine Stellung bezogen.

Am 3. April wollen die europäischen Wettbewerbshüter über den Deal entscheiden. Neben der Genehmigung aus Brüssel müsste auch die hessische Börsenaufsicht der Verschmelzung zustimmen, was aus Sicht von Experten eine deutlich höhere Hürde ist als die Genehmigung aus Brüssel. Hessen sieht es kritisch, dass die Holdinggesellschaft der Mega-Börse nach derzeitigen Plänen in London angesiedelt werden soll. Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer und mehrere Landtagsabgeordnete haben im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters gefordert, den Holdingsitz angesichts des Brexits nach Frankfurt zu verlagern. Unter diesen Bedingungen hatten Insider die Chancen, dass die Fusion zustande kommt, auf nur 30 Prozent beziffert.

Die Deutsche Börse und LSE hatten vor ungefähr einem Jahr erklärt, mit dem Zusammenschluss beide Seiten stärken zu wollen. Eine Fusion biete die Chance, "einen führenden europäischen Anbieter für globale Marktinfrastruktur zu schaffen". Durch die Fusion sollten 450 Millionen Euro im Jahr eingespart werden. Für die Deutsche Börse ist es der dritte Versuch einer Fusion mit der LSE nach 2000 und 2005.