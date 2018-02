An der Wall Street ist zum Wochenstart Panik ausgebrochen. Der US-Leitindex Dow Jones sackte am Montag zeitweise um knapp 1.600 Zähler ab und damit um so viele Punkte wie nie zuvor an einem einzelnen Handelstag. Damit rutschte der Index wieder unter die Marke von 25.000 Punkten. Marktbeobachter Daniel Saurenz von Feingold Research sah im Fall des Dow "den schwärzesten Tag für die Aktienmärkte seit Jahren".

Der Volatilitätsindex VIX, der Schwankungen am Markt misst, sprang um fast 100 Prozent nach oben. Das letzte Mal, als der VIX ähnlich stark anstieg, hatten Sorgen um die chinesische Wirtschaft für einen Ausverkauf an den Börsen gesorgt. Ein Sprecher von US-Präsident Donald Trump teilte in einer schriftlichen Erklärung an den Sender CNBC mit, trotz der "kurzfristigen Fluktuationen" an den Finanzmärkten entwickle sich die US-Wirtschaft "sehr solide" und "in die richtige Richtung".

Neben einer möglicherweise bevorstehenden Erhöhung der Leitzinsen sahen Experten auch die Entwicklung der US-Staatsanleihen und den automatisierten Handel als Gründe für den Absturz. Die US-Notenbank Fed könnte die Leitzinsen in diesem Jahr vier Mal erhöhen könnte statt drei Mal wie bislang signalisiert. Grund dafür ist die gute wirtschaftliche Entwicklung in den USA. Im Januar stiegen die Löhne so stark wie zuletzt Mitte 2009. Damit einher geht aber auch die Sorge vor einer steigenden Inflationsrate.



Der Investment-Stratege Jeffrey Kleintop von dem Geldhaus Charles Schwab sagte, er habe "nichts Fundamentales" gesehen, was als Auslöser hätte herhalten können. "Es wurde nicht durch ein Makro-Ereignis ausgelöst", sagte er. "Eher scheint es der Computer-getriebene Handel gewesen zu sein, der das Ungleichgewicht ausgelöst hat."

"Viele Anleger sind regelrecht in Panik verfallen", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Flucht aus Aktien sei dabei durch zahlreiche Stop-Orders massiv beschleunigt worden. Eine Stop-Order ist der Auftrag, eine Aktie zu kaufen oder verkaufen, wenn ein bestimmter Kurs unterschritten wird. Anleger schützen sich damit vor zu großen Verlusten.