Der Großteil der elf Millionen Dieselfahrzeuge, die laut Volkswagen weltweit mit einer Manipulationssoftware ausgestattet wurden, fährt in der EU: Acht Millionen der betroffenen Fahrzeuge wurden in Ländern der Europäischen Union ausgeliefert. VW sicherte zu, alle betroffenen Fahrzeuge kämen in Werkstätten. "Natürlich werden wir die dadurch entstehenden Kosten übernehmen", so VW. mehr lesen