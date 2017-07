1) Den Notgroschen schützen?

"Walter 1928": Als 89-Jähriger habe ich eine eiserne Reserve in Höhe des Vierfachen meiner monatlichen Rente zurückgelegt. Zurzeit liegt das Geld zu einer minimalen Verzinsung herum und verliert durch die steigenden Preise sogar an Wert. Wie erreiche ich, dass es besser verzinst wird?

Albert Warnecke bloggt unter www.finanzwesir.com

Albert Warnecke: Gar nicht, Sie machen alles richtig. Es ist nicht die Aufgabe Ihres Notgroschens, Rendite zu bringen. Diese Finanzfeuerwehr muss sofort ausrücken können, wenn Sie sie brauchen. Deshalb darf man sie nicht ans Festgeld fesseln oder in ein Depot sperren. Das Geld gehört auf ein Tagesgeldkonto bei einer Bank mit westeuropäischer Einlagensicherung. Vertrauen Sie es auf keinen Fall einer zypriotischen, maltesischen oder bulgarischen Bank an. Diese Banken zahlen nicht umsonst bis zu zwei Prozent Zinsen. Sehen Sie die geringen Zinsen und den Wertverlust durch die Inflation nicht als entgangenen Profit an, sondern als Versicherungsprämie. Das macht es psychologisch einfacher.

2) Sollte ich als Mediziner riestern?

"jumpintheair": Ich studiere Medizin und jobbe ein wenig als studentische Hilfskraft. Daher hat mir meine Bank zu einer Riesterrente geraten: Ich brauche nur den Mindestsatz einzuzahlen, um die volle staatliche Förderung zu erhalten. Lohnt das?

Hermann-Josef Tenhagen vom Portal www.finanztip.de

Hermann-Josef Tenhagen: Riestern ist für viele junge Leute eine attraktive Variante der Altersvorsorge. Tatsächlich bekommt man bei entsprechend geringem Einkommen für 60 Euro Eigenanteil volle 154 Euro Förderung im Jahr und einmalig 200 Euro Zuschlag. Für angehende Mediziner wie Sie ist das Riestern aus heutiger Sicht dennoch keine gute Idee. Mediziner sorgen für ihr Alter im Rahmen eines berufsständischen Versorgungswerks vor. Mitglieder solcher Versorgungswerke können, wie viele Selbstständige, nicht selbst riestern, sondern nur als Anhang an einen riesterberechtigten Ehepartner oder eingetragenen Lebenspartner. Legen Sie Ihr Geld lieber so zur Seite. Erst als eine eiserne Reserve auf dem Tagesgeldkonto und dann langfristig in Indexfonds.

3) Wie kann ich in kleinen Raten sparen?

"Alice": Ich bin 29, arbeite in prekären Verhältnissen und würde gerne wissen, wie ich mir aus eigener Kraft eine Altersvorsorge aufbauen kann, oder wie ich angesichts der hohen Zusatzkosten jemals ein Eigenheim finanzieren soll. Ich kann kaum etwas zurücklegen, zumal Sparen gerade keinen Sinn macht.

Natascha Wegelin bloggt unter madamemoneypenny.de

Natascha Wegelin: Stimmt: Ein Eigenheim kann teuer werden, denn Reparaturen, Modernisierungen und Zinsen wollen über viele Jahrzehnte bezahlt werden. Vielleicht also eignet sich eine Art der Altersvorsorge besser, die auch mit kleinen Beträgen zu realisieren ist? Ab 25 Euro pro Monat können Sie beispielsweise in ETF-Sparpläne investieren: Dabei kaufen Sie regelmäßig Anteile an einem günstigen Indexfonds, der eine Vielzahl verschiedener Aktien abbildet. Sparrate und Risikoprofil können Sie flexibel anpassen. Anders als beim Hauskauf müssten Sie keinen Kredit aufnehmen und könnten die Altersvorsorge entspannter angehen. Sie haben noch genug Zeit!

4) Wie kann ich als 16-Jähriger vorsorgen?

"Iven Möller": Ich bin 16 und weiß nicht, wie ich sinnvoll für das Alter vorsorgen soll. Zinsen für Lebensversicherungen sind auf einem Rekordtief, Riestern lohnt sich nur unter speziellen Bedingungen, und in Aktien zu investieren erscheint mir riskant. Meine Frage ist also: Was kann ich tun?

Hermann-Josef Tenhagen vom Portal www.finanztip.de

Hermann-Josef Tenhagen: Mit 16 sollte die erste Sorge noch nicht sein, Geld für das Alter zurückzulegen. Sie sollten lieber erst mal die Voraussetzungen schaffen, dass Sie im Beruf genug Geld verdienen und leicht einen Teil davon zurücklegen können. Stecken Sie Ihr Geld also zunächst mal in eine optimale Ausbildung. Haben Sie dann noch Geld für die Altersvorsorge zur Verfügung, ist eine Anlage in Indexfonds keine schlechte Idee. Wenn man beliebige 15-Jahres-Zeiträume aus den vergangenen 40 Jahren wählt, hätte man nie Verluste gemacht.

5) Soll ich wirklich eine Wohnung kaufen?

"Sebastian": Ich bin Ende 20 und überlege, mir eine Wohnung in Frankfurt zu kaufen. Aber die Preise sind dort so hoch, dass es selbst für einen Beamten mit Hochschulabschluss wie mich schwierig ist, eine bezahlbare Immobilie zu finden. Sollte ich trotzdem weitersuchen?

Albert Warnecke bloggt unter www.finanzwesir.com

Albert Warnecke: Warum wollen Sie eine Immobilie kaufen? Weil es zu Ihrem Lebensstil passt – oder zur Geldanlage, weil Sie sich nicht an Aktien herantrauen? Langfristig ist die Rendite eines breit diversifizierten Aktiendepots kaum zu übertreffen. Wichtig: Sie müssen sich bald entscheiden. Sonst haben Sie mit 40 weder Immobilie noch Zinseszins im Depot, weil alles auf dem Tagesgeldkonto liegt. Mein Rat: Suchen Sie nur dann weiter, wenn Sie der Meinung sind, dass eine Eigentumswohnung zu Ihrem zukünftigen Leben passt.

6) Muss ich Kennzahlen verstehen?

"Peter Werner": Wie sehr sollte ich in der Lage sein, aus den Kennzahlen eines Unternehmens seine derzeitige wirtschaftliche Lage einzuschätzen, bevor ich Aktien kaufe?

Gereon Kruse bloggt unter www.boersengefluester.de

Gereon Kruse: Bei Dax-Werten gibt es genug Analysten, die sich täglich mit den Bilanzen beschäftigen und ihre Analysen im Internet veröffentlichen. Bei Aktien von kleineren Unternehmen sollten Sie die Zahlen auf ihre Plausibilität prüfen – und vorsichtig sein, wenn etwa die Gewinne pro Aktie im Verhältnis zum Aktienkurs sehr hoch sind. Setzen Sie dann lieber auf Firmen, die seit Jahren steigende Gewinne und Dividenden vorweisen.

7) Sollte ich Dollar kaufen?

"Ludwig123": Ich erwarte, dass die US-Notenbank die Zinsen schneller erhöht als die Europäische Zentralbank. Wenn es so kommt: Wäre es sinnvoll, jetzt Dollar zu kaufen?

Daniel Korth bloggt unter www.finanzrocker.de

Daniel Korth: Ich teile Ihre Vermutung. Aber sollte man deswegen auf den Dollar setzen, weil man glaubt, dass sein Wert steigt? Meine Meinung ist: Devisengeschäfte sind nur etwas für die großen Jungs. Und auch die machen damit oft große Verluste. Viele Handels- und Bankenskandale haben zudem ihren Ursprung am Devisenmarkt – wie beispielsweise Preisabsprachen mehrerer Banken zeigen. Als Privatanleger möchte ich da nicht mitwetten.

Sie haben auch eine Geldfrage oder einen guten Finanztrick? Dann freuen wir uns über Ihre Teilnahme hier.