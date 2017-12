ZEIT ONLINE: Herr Müller-Glissmann, an den wichtigsten Börsen weltweit geht es seit geraumer Zeit nur in eine Richtung: nach oben. Müssen wir uns allmählich vor einem Crash fürchten?

Christian Müller-Glissmann: Tatsächlich nähern wir uns dem längsten Hoch im Aktien- und Anleihenmarkt seit mehr als einem Jahrhundert. Eine vergleichbare Phase gab es nur in den 1920er Jahren und in den goldenen 1950er Jahren. Das weltwirtschaftliche Umfeld ist extrem stark. Wir hatten dieses Jahr ein besseres globales Wachstum und gleichzeitig eine kaum steigende Inflation. Ein solches Umfeld hält allerdings in dieser Gleichzeitigkeit nicht sehr lange an, höchstens einige Quartale. Ein starkes Wachstum bringt irgendwann auch steigende Preise, weil mehr Nachfrage besteht und dann Waren und Dienstleistungen teurer werden. Und wenn die Inflation stark steigt, steigt auch das Risiko für ein Ende des Booms.

ZEIT ONLINE: Wie kommt es zu dieser eigenartigen Konstellation?

Christian Müller-Glissmann Christian Müller-Glissmann ist Leiter der globalen Anlagestrategie für Wertpapier-Portfolios bei der Investmentbank Goldman Sachs in London.

Müller-Glissmann: Seit den 1980er Jahren haben wir insgesamt ein niedrigeres Niveau der Inflation, auch die Schwankungen der Inflationsraten nehmen ab. Das hängt natürlich zusammen mit der Geldpolitik der Zentralbanken, die mit ihren Inflationszielen viel offensiver wirtschaftlich schwache und starke Phasen abpuffern. Der zweite Faktor ist, dass wir trotz niedriger Arbeitslosenquote in diesem Zyklus keine stark steigende Inflation verzeichnen. Selbst in Deutschland oder in den USA sind die Lohnkosten nicht merklich gewachsen, obwohl Arbeitskräfte insgesamt gefragt sind. Für Unternehmen ist das sehr positiv, sie können mit hohen Gewinnen operieren, weil die Kosten niedrig bleiben.

ZEIT ONLINE: Heißt das, die Arbeitnehmer müssten mehr Geld verlangen?

Müller-Glissmann: Fakt ist, dass sie es nur in geringem Umfang tun. Eine Ursache für diese Entwicklung liegt auch in der zunehmenden Technologisierung und dem internationalen Wettbewerb, der es für Arbeitnehmer schwieriger macht, Lohnerhöhungen durchzusetzen. Auch die Rohstoffkrise der vergangenen Jahre mit stark fallenden Rohstoffpreisen hat dazu beigetragen, dass die Inflation und Inflationserwartungen gering geblieben sind. Wir waren sogar sehr nah an einer Deflation, also einem anhaltenden Rückgang des Preisniveaus.

Der längste Börsenboom seit fast einem Jahrhundert Dauer ausgewählter Aktien- und Anleihenbooms in Jahren Quelle: Goldman Sachs

ZEIT ONLINE: Trotzdem hält der Aufschwung jetzt schon sehr lange an. Ist das nicht irgendwann gefährlich?

Müller-Glissmann: Die Länge eines Aufschwungs am Markt hat wenig Aussagekraft über sein Ende. Wir sagen oft: Bullenmärkte sterben nicht an hohem Alter. Dennoch gibt es von hier aus zwei wahrscheinliche Szenarien. Es könnte einfach so weitergehen, mit einer nur leicht steigenden Inflation, allerdings hält sich selbst dann das Renditepotenzial für Anleger wegen der hohen Bewertungen in Grenzen. Die Preise für Wertpapiere sind schon sehr gestiegen, sowohl Aktien als auch Anleihen von Unternehmen und Staaten sind teuer. Als Investor hat man überall das gleiche Problem, selbst wenn sich das wirtschaftliche Umfeld relativ stabil entwickelt. Das ist das Szenario für 2018, auf das wir setzen.

ZEIT ONLINE: Und wie lautet das andere Szenario?

Müller-Glissmann: Das zweite Szenario wäre ein großer Wachstums- oder Inflationsschock, oder eine Kombination aus beidem. Seit dem Zweiten Weltkrieg hatten fast alle Rezessionen in den USA die Inflation als entscheidenden Treiber. Das führt immer dazu, dass die Zentralbanken ihre Geldpolitik straffen und sich folglich auch Anleger zurückziehen. Das wiederum bringt häufig Ungleichgewichte im Kapitalmarkt zum Vorschein, was letztlich das Rezessionsrisiko erhöht. Beunruhigend wäre es also, wenn wir tatsächlich eine rasante Beschleunigung der Inflation sehen sollten und diese Beschleunigung sich auch bei den Zinsen widerspiegelt.

ZEIT ONLINE: Wen würde es besonders treffen?

Müller-Glissmann: Ein solches Szenario wäre wohl schlecht für Aktien und Anleihen. Es gäbe für Investoren nur wenige Möglichkeiten, dem zu entkommen. Da Anleihen besonders stark auf steigende Zinsen reagieren, müsste man sein Portfolio dementsprechend ausrichten und die Sensitivität zu Zinsen reduzieren. In solchen Zeiten ist Cash auf dem Konto am wenigsten anfällig, selbst bei hoher Inflation behält es den Wert besser als andere Anlageklassen.