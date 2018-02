1. Der Markt braucht Regeln

Gebrauchtwagenhändler haben einen schlechten Ruf. Früher war der noch schlechter. Ich habe mir immer Danny de Vito als Gebrauchtwagenhändler in der alten Zeit vorgestellt. Mit dem Bild im Kopf vom dicken, kleinen Mann mit Zigarre im Mund kann man gut erklären, warum ein Markt Regeln braucht. Denn erst seit Gebrauchtwagenhändler die Qualität ihrer verkauften Autos für eine Zeit nach dem Kauf gewährleisten müssen, kann ich dort ein Auto kaufen, ohne davon auszugehen, dass die Karre an der nächsten Ecke stehenbleibt. Und erst seit dieser Zeit haben faire Gebrauchtwagenhändler eine Chance gegen Konkurrenz, die nur ihre Kunden besch… Markt braucht Regeln, um zu funktionieren.

2. Die Regeln sollten gut sein

Regeln allein reichen aber nicht, die Regeln müssen gut konzipiert sein, und ihre Einhaltung muss ordentlich kontrolliert werden. Ohne gute Regeln geht es meist daneben. Aktuelles Beispiel: Wenn die Regeln besagen, dass Ärzte für die Behandlung von Privatpatienten deutlich mehr Geld erhalten als für die gleiche Behandlung bei Kassenpatienten, sorgen diese Regeln dafür, dass viele Ärzte Privatpatienten bevorzugt behandeln.

3. Kontrolle ist besser

Auf dem Markt gibt es nichts umsonst. Wenn Angebote ungewöhnlich günstig sind, ist Skepsis geboten. Denn wir alle müssen leben und brauchen dafür ein Einkommen, auch Anbieter und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ein besonders günstiges Angebot kann eine Werbung für ein neues Produkt oder einen neuen Anbieter sein. Oder es kann schlicht Abzocke sein. Wenn wir verstanden haben, warum ein Angebot günstig ist und wir es immer noch wahrnehmen wollen, haben wir einen sehr wichtigen Schritt gemacht. Eine Null-Prozent-Finanzierung ist nur wirklich günstig, wenn wir die Raten nicht aus dem Dispo bezahlen.

Hermann-Josef Tenhagen ist Wirtschaftsjournalist und Chefredakteur des gemeinnützigen Verbraucherportals Finanztip. Zuvor war er 15 Jahre lang Chefredakteur von Finanztest, dem Monatsmagazin der Stiftung Warentest.

4. Nur die besten sind wirklich transparent

Nur die besten Anbieter streben nach Transparenz. Wenn von 50 Angeboten nur drei wirklich gut sind, dann haben diese drei Anbieter ein echtes Interesse an Transparenz. Denn jeder soll sehen, dass ihr Produkt oder ihre Dienstleitung gut ist. Die 47 anderen haben gegenteilige Interessen. Könnten die Kunden erkennen, dass deren Angebot schlechter ist, würde niemand mehr die 47 anderen Produkte kaufen. Ein Fehlkauf ist ärgerlich, aber nicht so schlimm bei einem Paar Schuhe. Ein Fehlkauf wird aber sehr teuer zum Beispiel in der Altersvorsorge. Und weil das so ist, braucht es die Medien und Verbraucherportale, die den Kunden helfen, die Angebote auf dem Markt zu verstehen.

5. Treue zahlt sich nicht aus

Treue wird auf anonymen Märkten nicht belohnt. Wenn ein Anbieter wachsen will, muss er viel tun, um neue Kunden zu gewinnen, und wird oft nur das Nötigste tun, um alte zu behalten. Machen Sie sich diesen Mechanismus zugute und wechseln Sie hin und wieder. Es ist gar nicht schwer, sich ein bisschen zu beschäftigen und bei Strom, Heizung und Krankenkasse an einem Samstagmorgen 1.000 Euro für ein Jahr zu sparen.

Wie hoch war die Inflationsrate in Deutschland im Jahr 2017 in Prozent? Richtige Antwort 1,80 % Wie hoch war das Wirtschaftswachstum in Deutschland im Jahr 2017 in Prozent? Richtige Antwort 2,30% Wie hoch war die durchschnittliche Arbeitslosenquote in Deutschland im Jahr 2017 in Prozent? Richtige Antwort 5,70% Was schätzen Sie: Bei wie viel Punkten lag der deutsche Aktienindex (DAX) am letzten Freitagabend ungefähr? Richtige Antwort 13.340,17 (Stand 26.1.2018 18 Uhr) Arbeitslosengeld Kommen wir nun zu sozialen Leistungen im Falle von Arbeitslosigkeit. Dabei unterscheidet man zwischen Arbeitslosengeld 1 und Arbeitslosengeld 2, meist Hartz IV genannt. Während der ersten Phase der Arbeitslosigkeit erhält man in der Regel Arbeitslosengeld 1, anschließend Arbeitslosengeld 2. Stellen Sie sich eine alleinstehende Person in Deutschland ohne Kinder vor. Diese Person war in den letzten zwölf Monaten berufstätig und hat durchschnittlich 1.500 Euro brutto im Monat verdient. Nun wird sie arbeitslos. Wie hoch ist in diesem Fall ungefähr das monatliche Arbeitslosengeld 1? Richtige Antwort 654,90 € Wie hoch ist das monatliche Arbeitslosengeld 1 ungefähr, wenn diese Person zuvor im Durchschnitt 2.500 Euro brutto pro Monat verdient hat? Richtige Antwort 979,20 € Wie hoch ist das monatliche Arbeitslosengeld 1 ungefähr, wenn diese Person zuvor im Durchschnitt 3.500 Euro brutto pro Monat verdient hat? Richtige Antwort 1284,90 € Nun noch eine Frage zum Arbeitslosengeld 2, auch Hartz IV genannt. Wie hoch ist der monatliche Hartz-IV-Regelsatz ungefähr für einen alleinstehenden volljährigen Erwachsenen? Richtige Antwort 416,00 € Ökonomisches Denken Nun geht es um wirtschaftliche Zusammenhänge. Bei jeder Frage haben Sie mehrere Antwortmöglichkeiten. Bitte entscheiden Sie sich immer für die Antwort, die Ihrer Meinung nach die richtige ist. Jedes Jahr werden viele Pullover verkauft. Wir würden gerne wissen, wann in der Regel mehr oder weniger Pullover, abhängig vom Preis, verkauft werden. Was passiert, wenn der Verkaufspreis von Pullovern steigt? Richtige Antwort: Es werden weniger Pullover verkauft. Wenn der Preis steigt, halten sich Käufer in der Regel mehr zurück. Eine Ausnahme können zum Beispiel lebenswichtige Medikamente sein. Jedes Jahr werden auch viele Schuhe verkauft. Was glauben Sie: Wann werden in der Regel weniger Schuhe verkauft? Richtige Antwort: wenn das Angebot an Schuhen zurückgeht. Die Idee dahinter: Wenn Unternehmen weniger herstellen und anbieten, nimmt die Knappheit zu. Der Preis steigt – und es werden auch weniger Schuhe verkauft. Was denken Sie: Werden auch dann weniger Schuhe verkauft, wenn die Käufer durch höheres Einkommen mehr Geld haben? Richtige Antwort: Nein Hier geht es um die Nachfrage. Und die steigt in der Regel, wenn die Nachfrager, also die Käufer, mehr Geld zur Verfügung haben. Werden auch dann weniger Schuhe verkauft, wenn Materialkosten zur Schuhherstellung steigen? Richtige Antwort: Ja Na klar – wenn es mehr kostet, Schuhe herzustellen, verlangen Unternehmen auch einen höheren Preis. Das schreckt Käufer ab. Angenommen, Sie haben 100 Euro Guthaben auf Ihrem Sparkonto und bekommen darauf 1 Prozent Zinsen pro Jahr. Sie lassen das Geld fünf Jahre auf diesem Konto. Wie hoch ist ihr Guthaben nach fünf Jahren? Richtige Antwort: höher als 105 Euro Das ist die Frage nach dem Zinseszins: Die Zinsen aus den ersten Jahren werfen später selbst noch ein paar Cent ab, daher also mehr als 105 Euro. Angenommen, in den kommenden zehn Jahren verdoppeln sich die Preise für Dinge, die Sie kaufen. Wenn sich in dieser Zeit auch Ihr Einkommen verdoppelt, können Sie dann weniger damit kaufen als heute, genau so viel wie heute oder mehr? Richtige Antwort: Genau so viel Da sieht man es wieder: Die verflixte Inflation frisst die Kaufkraft von mehr Einkommen auf – und eben auch von mehr Gehalt, wie wir am Anfang gesehen haben. Wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu? "Die Anlage in Aktien eines einzelnen Unternehmens ist generell weniger riskant als die Anlage in einem Fonds mit Aktien verschiedener Unternehmen." Richtige Antwort: Stimme ganz und gar nicht zu Hier geht es um die sogenannte Streuung des Risikos. Gibt es mehrere Aktien, können sich die Kursbewegungen gegenseitig aufheben oder wenigstens reduzieren Stellen Sie sich bitte folgende Situation vor: Sie putzen jede Woche Ihre Wohnung selbst. Eine Haushaltshilfe würde Ihre Wohnung für 30 Euro komplett putzen. In der gleichen Zeit, in der Sie normalerweise putzen, würden Sie mit einer anderen Arbeit 50 Euro verdienen. Die Tätigkeit, die Sie bei der anderen Arbeit erledigen müssten, macht Ihnen genauso viel Spaß wie das Putzen. Sie entscheiden sich dazu, selbst zu putzen. Welche Kosten entstehen Ihrer Meinung nach durch die Entscheidung, selbst zu putzen? Richtige Antwort: Meine Kosten betragen 50 Euro. Dies entspricht dem Geld, das ich in derselben Zeit verdienen könnte. Das wirkt befremdlich, aber so sollte man rechnen. Was uns an Lohn entging, müssen wir auf der Kostenseite mit einrechnen. Hier ist es mehr als das, was wir durch Putzen sparen. Stellen Sie sich bitte folgende Situation vor: Sie haben sich ein Kinoticket für 10 Euro gekauft. Kurz vor dem Kinobesuch merken Sie, dass Sie das Ticket verloren haben. Sind Sie bereit, noch einmal 10 Euro für ein Ticket zu bezahlen? Richtige Antwort: Ja Wollen Sie nicht noch mal bezahlen, ist das okay – nur ökonomisch nicht ganz rational. 10 Euro machen Sie insgesamt kaum ärmer, und Sie wollten den Film doch eigentlich sehen! Ein Tischtennisschläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Der Schläger kostet 1 Euro mehr als der Ball. Was kostet der Ball? Richtige Antwort: 5 Cent Immer wieder ruft die Intuition hier: 10 Cent. Doch sie stellt uns manchmal Fallen, so wie hier. Dann müssten wir eigentlich bewusst überlegen: Was stimmt denn nun? Linda ist 31 Jahre alt, Single, sehr offen und klug. Sie hat Philosophie studiert. Als Studentin interessierte sie sich sehr für Diskriminierung und soziale Gerechtigkeit. Außerdem hat Linda an Anti-Globalisierungs- Demonstrationen teilgenommen. Hier nun zwei alternative Aussagen zu Linda. Welche davon ist wahrscheinlicher? Richtige Antwort: Linda ist Bankangestellte. Mit Wahrscheinlichkeit umzugehen, fällt schwer. Die Intuition weist auf Antwort zwei, die aber gegenüber der ersten nur eine unsichere Möglichkeit hinzufügt. Steuern und Verteilung Jetzt geht es um das Thema Einkommenssteuer. Denken Sie dabei bitte an das zu versteuernde Jahreseinkommen, also das Jahreseinkommen, bei dem abzugsfähige Ausgaben bereits abgezogen sind. Stellen Sie sich nun bitte eine alleinstehende Person ohne Kinder vor. Wie viele Euro Einkommenssteuer muss diese Person ungefähr bezahlen bei einem zu versteuernden Jahreseinkommen von: 10.000 Euro (Stand 2018) Richtige Antwort 149,00 20.000 Euro (Stand 2018) Richtige Antwort 2.602,68 € 30.000 Euro (Stand 2018) Richtige Antwort 5.642,14 € 50.000 Euro (Stand 2018) Richtige Antwort 13.115,76 € 100.000 Euro (Stand 2018) Richtige Antwort 35213,79 € 1 Million Euro (Stand 2018) Richtige Antwort 457.407,91 € Nun geht es um die Vermögensverteilung in Deutschland. Dazu drei Fragen: Was schätzen Sie, wie viel Prozent des Gesamtvermögens besitzen die reichsten 10 % der Menschen in Deutschland? Richtige Antwort 59,90 % Wie viel Prozent des Gesamtvermögens besitzen die reichsten zwanzig Prozent der Menschen in Deutschland? Richtige Antwort 76,60 % Wie viel Prozent des Gesamtvermögens besitzen die reichsten 50 % der Menschen in Deutschland? Richtige Antwort 76,60 % Frage 28 / 28 Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

6. Kurz ist verständlicher

Viel Information hilft nicht zwangsläufig viel. Es kommt auf die richtige Information an. Wenn Kunden zu einem Vertrag 10, 20 oder 100 Seiten Kleingedrucktes überreicht werden, ist das keine gute Information mehr. Im Gegenteil: Das Ganze wird dadurch intransparenter. Bei einem Test der Stiftung Warentest überreichte ein Versicherer einer Testperson einen USB-Stick mit über 20.000 Seiten Versicherungsbedingungen, die Information war zwar vollständig, aber alles andere als hilfreich. Chefs wollen gewöhnlich von ihren Mitarbeitern Entscheidungsvorlagen auf einer Seite. Das Recht hat König Kunde auch – auf ein Produktinformationsblatt mit allen wesentlichen Infos.

7. Dispo lohnt sich meistens nicht

Die Zinsen, die Sie für Ihre Schulden zahlen, sind immer höher als die Zinsen, die Sie sicher bei der Geldanlage erzielen können. Ihr Dispozins liegt bei 10 Prozent, einen Ratenkredit gibt es für um die 5 Prozent. Bei einem guten, sehr guten Tagesgeldkonto bekommen Sie heute 0,6 Prozent Zinsen. Bei Festgeld gibt es etwas mehr. Wenn Sie also mal in den Dispo rutschen, aber noch ein paar Euro gespart haben, unbedingt damit die Schulden ausgleichen.

8. Risiken und Laufzeiten verstehen

Beim Geldanlegen gilt es zwei Dinge zu bedenken: Wie lange kann ich das Geld anlegen und wie groß ist das Risiko, das ich vertragen kann? Daraus ergeben sich dann die Chancen auf Rendite. Plakativ gesagt: Wer alles auf die 17 setzt, hat die Chance, viel zu gewinnen, trägt aber ein großes Risiko, alles zu verlieren.

9. Mehr Risiko, mehr Rendite

Mehr Rendite ist nicht ohne mehr Risiko zu haben. Wer als Geldanleger deutlich mehr erwirtschaften will als die Mehrzahl, muss oft einen anderen Weg gehen als die Mehrheit der Manager und dabei auch noch das Richtige entscheiden. Das gelingt nur wenigen. Seien Sie vorsichtig bei Menschen, die in die Zukunft sehen können und über eine Glaskugel verfügen. Wenn Sie nicht die Geldanlage zum Hobby machen wollen, ist es sinnvoll, sein Geld einfach in Indexfonds zu stecken. Wichtig: Mindestens 10, besser 15 Jahre sollten Sie aber dabeibleiben, um das Verlustrisiko zu minimieren.

10. Nicht alle Eier in den gleichen Korb

Langfristig kommt es für die meisten Menschen darauf an, bei der Geldanlage und im Leben keine großen Fehler zu machen. Wer nicht immer alle Eier in den gleichen Korb packt, verringert das Risiko auf einen Totalverlust, wenn eben dieser Korb umfällt. Wer schon Job und Rente in Deutschland hat, sollte sein Geld in Aktien international anlegen.

Der Markt braucht also gute Regeln. Und für diese Regeln brauchen wir ein Bild, wie gute Gesellschaft aussehen kann. Gleiche Lebensbedingungen für alle zum Beispiel. Früher war dann immer ein bisschen pathetisch die Rede von der sozialen Marktwirtschaft. Die Mütter und Väter unserer Verfassung haben das vor 70 Jahren viel plakativer auf den Punkt gebracht: Eigentum verpflichtet. Steht in Artikel 14 unseres Grundgesetzes. Mit dem Nachsatz: "Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen."