Die soziale Gerechtigkeit ist Wahlkampfthema – und ein wichtiges noch dazu. Denn inmitten des deutschen Wirtschaftsbooms gibt es Menschen, die keine Arbeit finden. Solche, die zwar Arbeit haben, aber nicht von ihr leben können. Alte und Junge, die ihren Lebensunterhalt gern selbst verdienen würden, aber durch Krankheit, Erziehungsarbeit oder den falschen Wohnort daran gehindert werden.



Rund sieben Millionen Bundesbürger – satte neun Prozent der Bevölkerung – gehören zu jenen Gruppen, die vom Wohlstand des Landes wenig spüren. Viele von ihnen sind auf finanzielle Unterstützung des Staates angewiesen. Die Politik könnte ihnen besser helfen; sie müsste es nur wollen. Wir zeigen, wie.



Alleinerziehende

Anna* ist 32 Jahre alt und hat eine zweijährige Tochter. Lina ist ihr ganzer Stolz und immer munter. Von Anna kann man das nicht immer behaupten: Seit sie halbtags arbeitet, erscheint ihr das Leben wie ein permanenter Dauerlauf, und abends schreit die Kleine. Manchmal fühlt sich die junge Mutter, als balanciere sie dauernd am Abgrund – auch finanziell: Sie lebt in einer deutschen Großstadt und verdient rund 1.500 Euro netto. Das ist nicht wenig, aber davon gehen allein 700 Euro für die Miete drauf. Urlaub oder freie Abende kann Anna sich nur in homöopathischen Dosen leisten. Sie ist alleinerziehend, eine von 2,7 Millionen Menschen in Deutschland.

Wer ist das?

Es ist keine Seltenheit mehr, dass Familien nicht mehr aus Vater, Mutter, Kind bestehen, sondern nur aus einem Elternteil mit Kindern: In jedem fünften Haushalt ist das schon die Regel. Die Zahl der Alleinerziehenden wächst seit Jahren, seit 2000 hat sie um 50 Prozent zugelegt. Oft sind die Kinder noch sehr klein, wenn die Eltern sich trennen. 1,6 Millionen Alleinerzieherhaushalte mit minderjährigen Kindern gibt es deshalb. In der überwältigenden Mehrheit – 1,5 Millionen – sind die Alleinerziehenden Frauen.

Warum haben sie ein Problem?

Alleinerziehende haben mehrheitlich sehr wenig Geld zur Verfügung. Die Hälfte der Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern bringt es auf nicht mehr als 1.100 Euro netto im Monat; jede Fünfte kommt nicht einmal über 900 Euro – kaum genug, um davon zwei Personen zu ernähren und eine Wohnung zu bezahlen; zumal die meisten der Alleinerziehenden in Großstädten über 500.000 Einwohnern leben, wo die Mieten hoch sind. Rechnet man die Väter und die Frauen mit erwachsenen Kindern ein, haben Alleinerziehendenhaushalte im Schnitt zwar gut 2.100 Euro zur Verfügung, sagt das Statistische Bundesamt. Aber das ist immer noch 1.000 Euro weniger, als das Gros der Haushalte hierzulande verdient. Die Zahlen sagen: Etwa jeder zweite Alleinerziehende ist von Armut betroffen.

Was kann man für sie tun?



Zwar arbeitet der Großteil der Alleinerziehenden: Nur ein Drittel von ihnen tut es nicht. Aber nur fünf Prozent der Frauen hat eine Vollzeitstelle inne. Die Mehrheit der Mütter arbeitet Teilzeit: Entweder, weil sie keine bezahlbare Vollzeitbetreuung für ihre Kinder finden, oder weil sie auch schon vor der Babypause und Trennung mit reduzierter Stundenzahl gearbeitet hatten und daher kaum wieder zurück in einen Vollzeitjob finden. Dabei könnten die Arbeitgeber ihnen die Rückkehr deutlich erleichtern, sofern sie es wollten.

Was müsste man dringend machen?



Mit drei Dingen könnte man die Not der Alleinerziehenden deutlich lindern: mit mehr Kitaplätzen. Mit staatlichen Zuschüssen, die ihre Einkommen aufbessern. Oder mit höheren Freibeträgen und Steuererleichterungen. Unterm Strich zahlen Alleinerziehende nämlich fast genauso viele Steuern wie Singles, ermittelte eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Wie viele Kinder sie von ihrem Einkommen ernähren, ist dem Fiskus bisher allerdings völlig egal.

Doppeljobber

Frank ist eigentlich immer im Dienst, 50 Stunden, manchmal 60 Stunden die Woche – er kennt das gar nicht anders. Die meiste Zeit verkauft er im Baumarkt Bretter und Schrauben. Nach Feierabend dreht er für einen Sicherheitsdienst bis spät in die Nacht seine Runden und kontrolliert, ob in Bank- und Bürogebäuden auch alles seine Ordnung hat. Frank hat zusätzlich zu seiner Festanstellung noch einen Nebenjob, weil er seine Familie mit einem Gehalt sonst nicht durchbringt.



Wer ist das?



Rund 2,5 Millionen Bundesbürger haben laut Agentur für Arbeit nicht nur einen Arbeitgeber, sondern mindestens zwei. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sind es sogar drei Millionen, die Geld in mehreren Jobs verdienen. Die allermeisten machen das nicht, weil sie maximale Abwechslung in ihrer Tätigkeit suchen oder sich nebenbei selbst verwirklichen wollen – sondern weil sie mit einem Gehalt allein nicht über die Runden kommen.



Die meisten Doppeljobber arbeiten im Dienstleistungssektor. Sie sind Bäckereiverkäufer, Gastronomiekräfte, Kurierfahrer, Verkäufer, Altenpfleger und Erzieher, Putzkräfte, Taxifahrer, oder sie verdienen sich als Rettungssanitäter noch Geld nebenher. Sie übernehmen Jobs, die gebraucht werden – aber extrem schlecht bezahlt sind. Das zwingt immer mehr Männer wie Frauen vor allem im Alter zwischen 35 und 55 dazu, Doppeljobber zu werden. Zwischen 2004 und 2016 hat sich ihre Zahl um eine Million erhöht, seit den neunziger Jahren sogar mehr als verdreifacht.