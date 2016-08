Nach dreijährigen Ermittlungen hat die Europäische Kommission Apple dazu aufgefordert, Steuervergünstigungen in Höhe von bis zu 13 Milliarden Euro zuzüglich Zinsen an Irland zurückzuzahlen. Irland habe es dem amerikanischen IT-Giganten ermöglicht, durch Steuergeschenke zwischen 2003 und 2014 weitaus weniger Steuern zu zahlen, als andere Firmen: Die Körperschaftssteuer liegt in Irland normalerweise bei 12,5 Prozent. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass Apple – dessen Europa-Hauptquartier in Cork im Süden des Landes liegt – 2003 nur etwa ein Prozent seiner Gewinne in Europa an Irland als Steuern abgeführt hat. 2014 zahlte Apple gerade einmal 0,005 Prozent seiner europäischen Gewinne als Steuern. In diesem Zeitraum hat Apple das iPhone auf den Markt gebracht und astronomische Gewinne eingefahren.

"Mitgliedstaaten können nicht ausgewählten Unternehmen Steuerunterstützungen gewähren", erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. "Das ist illegal unter den Regelungen zu staatlichen Hilfen." Apple zeigte sich über die Entscheidung erwartungsgemäß wenig erfreut. "Die Europäische Kommission hat eine Anstrengung in Gang gesetzt, um Apples Geschichte in Europa umzuschreiben", hieß es in einer etwas dramatisch klingenden Erklärung an die europäischen Apple-Kunden. Dabei würden Irlands Steuergesetze ignoriert und die internationale Steuergesetzgebung "auf den Kopf gestellt". Die Entscheidung bedrohe Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Europa.

Für Irland war alles "legal"

Das bisherige Steuerkonstrukt, unter dem Apple in Europa operiert hat, wirft allerdings in der Tat Fragen auf. Apple beruft sich bei seinen Steuerarrangements auf zwei Abkommen mit Irland aus den Jahren 1991 und 2007. Diesen zufolge musste Apple in Irland nur Steuern auf Gewinne zahlen, die durch den Verkauf von Apple-Produkten in Irland erzielt worden sind. Gewinne von Verkäufen im übrigen Europäischen Binnenmarkt blieben damit de facto steuerfrei. Die irische Regierung bestätigte am Dienstag, dass dieses Vorgehen ihrer Rechtsauffassung entspreche und "legal" gewesen sei. Die EU-Kommission sieht das jedoch anders: Im Apple-"Hauptquartier für Europa, den Nahen Osten und Afrika" in Cork gebe es laut den Ermittlungen "keine Angestellten, keine Räumlichkeiten und keine echten Aktivitäten."

Ganz so schlimm ist es in Wirklichkeit wohl nicht. Berichten zufolge arbeiten in Cork 5.500 Apple-Mitarbeiter. Was genau sie dort machen, ist allerdings wegen der geheimniskrämerischen Art des Konzerns größtenteils unbekannt.