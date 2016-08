Die Aktionäre des Pharmakonzerns Stada haben den bisherigen Aufsichtsratschef Martin Abend mit 56 Prozent der Stimmen abgewählt. Der aktivistische Investor Active Ownership Capital (AOC) hatte seine Abwahl gefordert und dafür viele Unterstützer unter den anderen Aktionären gefunden wie die Versammlungsleiterin der Hauptversammlung, Karin Arnold, in Frankfurt am Main mitteilte. Als Nachfolger für Abend, der dem Gremium seit 2009 vorstand, steht der von AOC nominierte ehemalige Novartis-Manager Eric Cornut zur Wahl.

Zuvor hatten sich der Großaktionär AOC und Martin Abend gegenseitig mit scharfen Vorwürfen überzogen. Abend und sein Stellvertreter Carl Ferdinand Oetker hätten unter dem inzwischen ausgeschiedenen Vorstandschef Hartmut Retzlaff über Jahre "Gehaltsexzesse und Vetternwirtschaft" geduldet und damit in ihrer Kontrollfunktion versagt, sagte AOC-Mitbegründer Florian Schuhbauer.

Ursprünglich wollte Schuhbauer alle sechs Aktionärsvertreter im Aufsichtsrat austauschen, doch letztlich kam nur Cornut als Gegenvorschlag für Abend durch. Auch Oetker wurde im Amt bestätigt.



Aufsichtsratchef kritisiert Nähe zur Konkurrenz

Abend bezweifelte seinerseits die Unabhängigkeit der von AOC benannten Kandidaten. Er zitierte Einschätzungen, die eine Nähe zum Stada-Konkurrenten Novartis nahelegten. Er warnte davor, den Aufsichtsrat komplett auszutauschen: "Dies würde einen kompletten Verzicht auf Kontrolle und Erfahrung bedeuten."

Man müsse AOC dankbar sein, sagte hingegen Peter Barth, Vertreter der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Allerdings müsse der Aktionär seine eigenen Interessen offen legen; es könne nicht ausgeschlossen werden, dass dahinter ein Konkurrent stehe.



Schuhbauer versicherte, dass seine Investorenforma langfristig orientiert sei und Stada in die Zukunft führen wolle. Er stellte den Aktionären schnelle Sparerfolge und mittelfristig eine starke Wertsteigerung in Aussicht. "AOC will Stada nicht zerschlagen", sagte ein weiterer Vertreter der Beteiligungsgesellschaft, die nach eigenen Angaben etwa sieben Prozent der Stada-Aktien kontrolliert.

Veto für neues Gehaltssystem

Zudem verweigerten die Aktionäre dem Unternehmen die Zustimmung zu einem neuen Gehalts- und Bonisystem für den Vorstand. Nur 25,5 Prozent der Investoren stimmten der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Neuregelung zu.



Der seit Wochen öffentlich ausgetragene Konflikt zwischen Aufsichtsrat und Aktionären hatte zu einer Rekordbeteiligung bei der Hauptversammlung geführt.