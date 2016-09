Beamte des Umweltministeriums haben nach Informationen des Spiegel Hinweise auf eine Manipulationsstrategie bei Herstellern von Dieselfahrzeugen gelöscht. Die Mitarbeiter des Ministeriums hätten Passagen aus einem Konzept für ein neues Überwachungssystem von Fahrzeugen gestrichen, das Mitarbeiter des Umweltbundesamts erstellt hatten, berichtete das Magazin.



Der Spiegel zitiert aus den Akten, dass "moderne Fahrzeugelektronik" erkennen könne, ob sich ein Fahrzeug auf dem "Rollenprüfstand" befinde. Die Software schalte "auf ein für die Abgas- und/oder Verbrauchsmessung optimiertes Motorenkennfeld" um. Weiter wurde in dem Konzept des Bundesamtes kritisiert, dass es eine Kontrolllücke gebe. "Die Überprüfung, ob derartige Einrichtungen vorhanden sind", seien bisher "nicht vorgesehen". Die Kontrolle der Autos im Realbetrieb wäre ein wirksames Mittel gewesen, diese Lücke zu schließen.

Ein Beamter des Umweltministeriums notierte handschriftlich an diesen Stellen des Dokuments das Wort "Tretminen". Der Hinweis auf die Lücke und die ausführliche Passage zur Erkennung des Fahrverhaltens verschwanden dann aus dem Konzept.



Der Vorgang datiert bereits aus dem Jahre 2008. Das Umweltministerium sagte auf Anfrage des Magazins, die Streichungen seien nicht auf Druck der Autokonzerne erfolgt. Das UBA-Konzept habe vielmehr inhaltliche Schwächen enthalten, die korrigiert werden sollten. Bei den Hinweisen auf illegale Abschalteinrichtungen habe es sich lediglich um Gerüchte gehandelt. Umweltminister 2008 war der heutige SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Sigmar Gabriel.



Hunderte Klagen

Im Mittelpunkt der Affäre um manipulierte Abgaswerte steht der Volkswagen-Konzern. Der vor einem Jahr bekannt gewordene Skandal um die Dieselmodelle beschert VW immer neue Klagen. Beim Landgericht Braunschweig ging jetzt eine weitere Schadenersatzklage von Investoren ein, wie ein Gerichtssprecher sagte. Unter den rund 160 Klägern ist demnach auch der weltgrößte Investmentverwalter Blackrock. Der Süddeutschen Zeitung zufolge zufolge geht es um zwei Milliarden Euro. Zugleich wollen weitere Bundesländer juristisch gegen Volkswagen vorgehen.

Gegen Volkswagen sind allein am Landgericht Braunschweig bereits hunderte Klagen eingegangen, deren Streitwert sich auf mindestens vier Milliarden Euro beläuft. Unter anderem verlangen zahlreiche Anleger Schadenersatz, weil Volkswagen aus ihrer Sicht zu spät über den Skandal und dessen mögliche Folgen informierte. Zugleich erklärtem zwei weitere Bundesländer, sie würden Volkswagen wegen des Verlusts mit Aktien des Konzerns verklagen. Dies hatte zuvor bereits Bayern angekündigt. Volkswagen habe gegen die aktienrechtlich vorgesehenen Mitteilungspflichten verstoßen, lautet der Vorwurf. Auch das baden-württembergische Finanzministerium will in Braunschweig klagen. Als der Skandal bekannt geworden war, stürzte der Aktienkurs des Konzerns binnen Tagen um 40 Prozent ab.

Ein Volkswagen-Sprecher wies die Vorwürfe erneut zurück. "Volkswagen geht weiterhin davon aus, dass wir unsere kapitalmarktrechtlichten Pflichten vollumfänglich erfüllt haben und die Ansprüche unbegründet sind", erklärte er.

Vor einem Jahr, am 18. September 2015, hatte die US-Umweltbehörde EPA mitgeteilt, dass bei VW Abgaswerte manipuliert wurden. Der Autokonzern räumte später ein, dass die illegale Software weltweit in rund elf Millionen Diesel-Fahrzeuge unterschiedlicher Marken eingebaut wurde. Das Programm reduziert den Ausstoß von schädlichen Stickoxiden bei standardisierten Tests.