ZEIT ONLINE: Heute kommen die Vorstandschefs der wichtigsten deutschen Konzerne zu einem Flüchtlingsgipfel ins Kanzleramt. Wie ist Ihr Eindruck: Fühlt sich die deutsche Wirtschaft für die Integration von Flüchtlingen verantwortlich?

Andreas Suchanek: Im Rahmen des aus ihrer Sicht Machbaren ja – aber das hat natürlich Grenzen. Zunächst sehen die Unternehmen die Hauptverantwortung beim Staat. Er muss aus ihrer Sicht die rechtlichen Voraussetzungen für gelingende Integration schaffen. Interessant war aber, dass die von uns untersuchten vorwiegend größeren 125 Unternehmen sich durchaus auch selbst in der Pflicht sehen und etwas tun wollten.

ZEIT ONLINE: Welche Angebote für Flüchtlinge haben die Unternehmen konkret gemacht?

Suchanek: Das Engagement reicht von der Freistellung von Mitarbeitern für die Flüchtlingsarbeit über materielle Unterstützung bis hin zu Sportangeboten oder Sprachkursen. Der anspruchsvollste Bereich ist natürlich die tatsächliche berufliche Integration, also Mentoring- und Praktikumsprogramme oder im Idealfall die Bereitstellung von regulären Arbeitsplätzen. Dieser Teil, auf den die Politik verständlicherweise den meisten Wert legt, spielte bei den von uns untersuchten Unternehmen aber die kleinste Rolle.

ZEIT ONLINE: Ihr Befund passt zu einer Erhebung von Ende Juni, nach der die 30 größten Dax-Unternehmen zusammen bis dahin gerade mal 58 Flüchtlinge eingestellt hatten. Da ist wohl noch Luft nach oben?

Suchanek: Ja, aber ich möchte auch um Verständnis werben. Es gibt eine Menge Hindernisse, die der Integration in den Arbeitsmarkt entgegenstehen. Das fängt mit der Sprache an. Flüchtlinge verfügen außerdem häufig nicht über einen Abschluss, der mit der entsprechenden deutschen Berufsausbildung vergleichbar wäre. Eines der von uns befragten Unternehmen wollte zehn Ausbildungsplätze für Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Aber sie fanden keine geeigneten Bewerber. Am Ende haben sie nur eine Lehrstelle besetzt.



Eine wichtige Rolle spielt für die Firmen auch das Fairnessargument: Sie wollen auf jeden Fall den Eindruck vermeiden, Flüchtlinge würden regulären Bewerbern vorgezogen. Einerseits, weil es tatsächlich eine Benachteiligung Letzterer wäre. Andererseits, weil sie fürchten, Ressentiments gegenüber Flüchtlingen zu verstärken, was im Übrigen auch schlecht für ihr Image sein könnte.

ZEIT ONLINE: Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) wirft den Unternehmen dennoch vor, bisher zu wenig Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Flüchtlinge anzubieten. Ist das gerechtfertigt?

Suchanek: Nein. Nach meiner Einschätzung haben viele Unternehmen getan, was angemessen war, auch wenn man sich mehr wünschen würde. Aber wir sollten realistisch sein: Integration braucht Zeit.

ZEIT ONLINE: Warum engagieren sich Unternehmen für Flüchtlinge: aus ökonomischen Interessen oder aus Idealismus?

Andreas Suchanek, Jahrgang 1961, ist Professor für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Leipzig Graduate School of Management (HHL). Im Rahmen eines Praxisprojekts hat er gemeinsam mit Studenten erforscht, welche Erwartungen die deutsche Öffentlichkeit im Hinblick auf die Flüchtlingsintegration an die Wirtschaft hat und wie die Unternehmen selbst ihre Rolle sehen. © David Ausserhofer

Suchanek: Ich unterstelle den Unternehmen immer auch ökonomische Interessen. Die müssen sie haben, sonst können sie am Markt nicht bestehen. Beim Thema Flüchtlinge habe ich indes den Eindruck, dass viele derjenigen, die damit betraut waren, primär idealistisch motiviert waren. Man findet in den Unternehmen dasselbe Engagement wie bei ganz vielen anderen Menschen, die sich in Deutschland für Flüchtlinge eingesetzt haben.

ZEIT ONLINE: Geht es den Unternehmen auch um eine Art Werbeeffekt?

Suchanek: Ich glaube, man kann für die ganz überwiegende Anzahl der Unternehmen sagen, dass sie sich nicht aus Reputationsgründen engagieren. Wir sind auf keines gestoßen, das – wie es sonst bei gesellschaftlichen Aktivitäten von Unternehmen durchaus üblich und akzeptabel ist – sich so geäußert hätte. Die Unternehmen halten sich mit der Kommunikation über ihre Flüchtlingsarbeit sogar eher zurück, weil sie nicht wissen, wie diese aufgegriffen wird.