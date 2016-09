Es ist die größte Übernahme, die ein deutsches Unternehmen je getätigt hat: Der deutsche Chemiekonzern Bayer kauft den US-Saatguthersteller Monsanto für 66 Milliarden Dollar. Das entspricht 128 Dollar je Aktie, teilte Bayer mit. Die Kartellbehörden müssen allerdings noch zustimmen.



Die Verhandlungen hatten sich über Monate hingezogen. Das erste Angebot, das Bayer im Mai abgab, lag bei 122 Dollar. Anfang September stellte der Konzern 127,50 Dollar je Aktie in Aussicht. Das machte sich auch an der Börse bemerkbar: Die Bayer-Aktien legten um mehr als zwei Prozent auf 95,40 Euro, die in Frankfurt gehandelten Monsanto-Aktien knapp drei Prozent zu.

Durch die Übernahme wird Bayer zum weltweit führenden Anbieter für Saatgut und Pflanzenschutzmittel. Zwar ist der Kauf laut Marktexperten für Bayer strategisch sinnvoll, aber Monsanto steht in Europa seit Jahren wegen seiner gentechnisch veränderten Produkte in der Kritik. Nicht zuletzt, weil der Konzern den Unkrautvernichter Glyphosat vertreibt, der im Verdacht steht, krebserregend zu sein.



Monsanto war im Sommer mit dem Versuch gescheitert, beim Pflanzenschutzspezialisten Syngenta einzusteigen. Das Schweizer Unternehmen ging für 43 Milliarden Dollar an den chinesischen Staatskonzern ChemChina. Nach Ankündigung der Fusion der US-Chemiekonzerne DuPont und Dow Chemical, die das Agrarchemiegeschäft als eigenständiges Unternehmen planen, stand Monsanto zusätzlich unter Druck. Zuletzt hatte der Konzern die Gewinnprognose für dieses Jahr gesenkt und Stellen reduziert.