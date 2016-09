Edeka bereitet sich auf ein Scheitern der Komplettübernahme von Kaiser's Tengelmann vor und hat bereits alternative Pläne. Nach Informationen der Lebensmittel Zeitung will das Unternehmen im Falle einer Zerschlagung der Handelskette alle kartellrechtlich unproblematischen Standorte der Supermarktkette übernehmen. Der Konzern wolle sich auch um die strittigen Standorte bemühen, indem er direkt mit den Vermietern verhandele, berichtet das Branchenblatt. An den Produktionsstätten und den Logistikstandorten des Tengelmann-Inhabers Karl-Erivan Haub habe das Unternehmen jedoch kein Interesse.

Laut einer Sprecherin hofft Edeka noch auf eine andere Lösung als die Zerschlagung, sei aber "selbstverständlich auch auf alternative Szenarien vorbereitet". Schon am Wochenende war bekannt geworden, dass die Lage bei Kaiser's Tengelmann offenbar schlechter ist als angenommen. Die Kette mache inzwischen monatlich zehn Millionen Euro Verlust und könne deswegen nicht mehr auf eine juristische Lösung im Streit um die Ministererlaubnis für den Zusammenschluss mit Edeka warten. Mehr als 8.000 Jobs seien akut gefährdet, heißt es aus Insiderkreisen.

Ver.di involviert

Laut Lebensmittel Zeitung würde Kaiser's Tengelmann – wie bei Zerschlagungen üblich – die Filialen ohne Mitarbeiter und ohne Warenbestand verkaufen. Am Wochenende hatte die Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichtet, Tengelmann-Chef Haub drohe mit einem radikalen Stellenabbau. Bei einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am 23. September wolle er einen Plan vorlegen, der die Schließung von Filialen und den Abbau von Tausenden von Arbeitsplätzen vorsieht, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Bei dem Spitzentreffen soll versucht werden, eine drohende Zerschlagung noch zu verhindern. Die Gewerkschaft ver.di sondiere bereits Möglichkeiten, Vertreter von Tengelmann, Edeka und Konkurrent Rewe an einen Tisch zu bringen, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen.

Die Kaiser's-Tengelmann-Übernahme durch Edeka zieht sich seit rund zwei Jahren hin. Der Verkauf war zunächst am Bundeskartellamt gescheitert. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte den Deal daraufhin mit einer Sondererlaubnis ermöglicht. Dagegen hatten die Edeka-Konkurrenten Rewe, Markant und Norma Beschwerde eingelegt. Im Juli stoppte das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf die Ministererlaubnis vorerst und begründete dies unter anderem mit einer möglichen Befangenheit Gabriels, was dieser zurückweist. Das OLG rechnet im Laufe des Jahres mit einer Entscheidung im Hauptsacheverfahren. Sowohl Gabriel als auch Edeka haben in der Angelegenheit beim Bundesgerichtshof vorgebracht.