Mastercard ist in Großbritannien auf umgerechnet etwa 16,7 Milliarden Euro (14 Milliarden Pfund) Schadenersatz verklagt worden. Dem US-Kreditkartenanbieter wird vorgeworfen, mit überhöhten Gebühren für den Einsatz von Bank- oder Kreditkarten Verbrauchern von 1992 bis 2008 indirekt geschadet zu haben.



Sollte der Klage stattgegeben werden, könnten rund 46 Millionen Verbraucher in Großbritannien Ansprüche auf Entschädigung haben. Laut der Kanzlei Quinn Emanuel, die das Unternehmen verklagte, handelt es sich um die größte Schadenersatzklage in der Geschichte des Landes. Zunächst hatte Quinn Emanuel sogar 19 Milliarden Euro Entschädigung gefordert.



Vorausgegangen war ein Urteil der EU-Wettbewerbsbehörden aus dem Jahr 2014, demzufolge Mastercard von Geschäften zu hohe Gebühren für den Kreditkarteneinsatz seiner Kunden verlangt hat. Diese Kosten seien in Form von höheren Preisen an die Verbraucher weitergegeben worden, argumentiert der Kläger. Die Klage gegen den weltweit zweitgrößten Kreditkartenanbieter soll demnach der erste Schritt sein, damit die Verbraucher Entschädigung erhielten. Sie basiere auf einem Gesetz, das Verbraucher automatisch zu Nutznießern von Schadenersatzzahlungen macht. Auch ausländische Verbraucher, die von 1992 bis 2008 in Großbritannien gelebt haben, könnten sich der Klage anschließen.



Mastercard weist die Anschuldigungen zurück und kündigte an, sich entschieden dagegen zu wehren. Die 600 Seiten umfassende Klageschrift werde geprüft.