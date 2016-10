Air Berlin hat durch die Krankmeldungen bei TUIfly am Samstag 23 Flüge streichen müssen. Das ist ein Drittel der 78 Flüge, die eigentlich von TUIfly für Air Berlin erbracht werden. Die übrigen Flüge sicherte das Unternehmen mithilfe anderer Fluggesellschaften und mit Crews, die freiwillig Sonderschichten leisten, sagte eine Sprecherin am Samstag.

Liebe Community, nach wie vor arbeiten wir daran, die Unannehmlichkeiten die aktuell durch Flugstreichungen (cont) https://t.co/Dnm2LHDU09 — airberlin (@airberlin) 6. Oktober 2016

TUIfly will am morgigen Sonntag wieder ein komplettes Flugprogramm anbieten. Voraussichtlich würden 115 Flüge starten. Voraussetzung dafür sei aber, dass sich viele Crews wieder zum Dienst melden. Nachdem bekannt geworden war, dass TUIfly in eine neue Dachholding unter Führung von der Fluggesellschaft Etihad integriert werden soll, hatten sich viele Mitarbeiter krank gemeldet. Air Berlin hat mit Etihad ebenfalls eine strategische Partnerschaft. Vertreter der Arbeitnehmer fürchteten Verluste von Arbeitsplätzen und kritisierten, die Angaben seien nicht konkret genug.

Am Freitagabend lenkte der TUI-Konzern ein und kam den Forderungen der Arbeitnehmer mit einer mindestens dreijährigen Standort- und Tarifgarantie entgegen. Zudem wurde eine Entscheidung über die geplante Neuordnung auf Mitte November verschoben, um mehr Zeit für die Suche nach gangbaren Alternativvorschlägen zu geben.



Bei TUIfly selbst fallen ebenfalls an diesem Samstag noch viele Flüge aus. Insgesamt seien 118 Flüge gestrichen worden, sagte ein Sprecher der Airline. Sie versuchten aber, mit gecharterten Maschinen Gäste aus Urlaubsgebieten zurückzuholen. Wie viele das sein werden, sei noch unklar. TUIfly rief seine Kunden dazu auf, den aktuellen Status ihres Flugs auf der Webseite im Blick zu behalten. Außerdem stehe die Servicehotline 0800-9006090 zur Verfügung.