Die Deutsche Bank hat entgegen der Erwartungen von Analysten von Juli bis September einen Nettogewinn von 278 Millionen Euro erwirtschaftet. Zwar drückten erneut Altlasten auf die Bilanz – so stockte die Bank ihre Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten auf 5,9 Milliarden Euro auf. Allerdings zeigte sich das Tagesgeschäft robust, die Erträge im Konzern stiegen sogar leicht. Vor allem der so wichtige Wertpapierhandel lief gut.



Im Vorjahreszeitraum hatte die Bank wegen Abschreibungen und Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten ein Rekordminus von sechs Milliarden Euro verbucht. Das Gesamtjahr 2015 endete mit einem Verlust von fast sieben Milliarden Euro.



"Wir sind beim Umbau unserer Bank gut vorangekommen", sagte Vorstandschef John Cryan. 2016 hatte es bislang Gewinne gegeben: Im ersten Quartal waren es 214 und im zweiten Quartal knappe 18 Millionen Euro. Der Umbau der Deutschen Bank führt regelmäßig zu großen Schwankungen in den Ergebnissen.



Überschattet worden sei die positive Entwicklung durch die Verhandlungen zu hypothekenbesicherten Wertpapieren in den USA. Dem Geldhaus droht in den USA eine milliardenschwere Strafe wegen unsauberer Hypothekengeschäfte. Die US-Justiz hatte Mitte September die entscheidenden Vergleichsverhandlungen mit einer Strafforderung von 14 Milliarden Dollar eröffnet und damit den Aktienkurs der Bank einbrechen lassen.



Konzernchef Cryan stimmte die Mitarbeiter auf eine Verschärfung des Sparkurses ein. "Leider müssen wir davon ausgehen, dass die Lage noch eine Weile schwierig bleibt", schrieb der Vorstandsvorsitzende in einem Brief an die Beschäftigten. "Wir werden deshalb unseren Umbau beschleunigen und noch verstärken müssen, wie wir es ja zum Halbjahr schon angedeutet haben." Bisher will die Unternehmensführung 9.000 Arbeitsplätze streichen, 4.000 davon in Deutschland. Bis Ende 2017 sollen etwa 200 der 700 Filialen geschlossen werden.