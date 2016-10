Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo will in dieser Woche vorerst keine Streiks bei der Lufthansa-Tochter Eurowings veranlassen. Stattdessen setze man auf Verhandlungen mit dem Vorstand der Lufthansa, teilte der Ufo-Vorsitzende Nicoley Baublies mit. Die Gewerkschaft rief den Lufthansa-Vorstand in einem offenen Brief auf, eine Einigung zur weiteren Vorgehensweise zu versuchen. Dabei sollen die Themen für eine spätere Schlichtung bestimmt werden.



Geleitet werden sollen die Verhandlungen vom ehemaligen Ministerpräsident von Brandenburg, Matthias Platzeck (SPD). Er hatte bereits in einem Tarifstreit zwischen der Lufthansa und der Ufo vermittelt. Eurowings begrüßte die Rückkehr von Ufo an den Verhandlungstisch. "Es ist ein gutes Signal", sagte ein Airline-Sprecher.

Die Flugbegleiter der Lufthansa-Töchter Eurowings und Germanwings hatten am vergangenen Donnerstag ihre Arbeit niedergelegt und mit zwei weiteren Streiktagen in dieser Woche gedroht, falls es keine Einigung gebe. Von dem Streik an mehreren deutschen Flughäfen waren 40.000 Passagiere betroffen.

Der Konflikt zwischen Ufo und Eurowings schwelt bereits seit drei Jahren. Im Kern geht es um die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung der Flugbegleiter. Zudem ärgert die Arbeitnehmervertreter, dass die vor kurzem neu gestartete Eurowings nur im Ausland wachsen soll, wo Mitarbeiter schlechter verdienen. Für die Lufthansa-Spitze hingegen hat Eurowings strategische Priorität: Die Airline soll den Vormarsch von Billigfluglinien wie Ryanair stoppen. Ein Treffen zwischen Vertretern von Eurowings und Ufo am Sonntag hatte keine Einigung gebracht.