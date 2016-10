Nach der Fusion mit dem US-Unternehmen Monsanto will der Chemiekonzern Bayer nicht zwangsläufig genetisch verändertes Saatgut in Europa vertreiben. Das sagte Bayer-Chef Werner Baumann der Süddeutschen Zeitung. "Wir wollen Monsanto nicht übernehmen, um genveränderte Pflanzen in Europa zu etablieren", sagte Baumann. Wenn die Gesellschaft gentechnisch verändertes Saatgut ablehne, akzeptiere Bayer dies. "Und wir werden nicht über Umwege versuchen, etwas anderes durchzudrücken", sagte Baumann weiter.

Monsanto habe zu Beginn des Jahrzehnts versucht, die Einführung von genveränderten Pflanzen in Europa gegen große Widerstände voranzutreiben und sei dabei zu wenig auf Bedenken eingegangen, sagte der Bayer-Chef. "Dieser Schuss ist nach hinten losgegangen." Unter seiner Führung solle damit Schluss sein, kündigte Werner Baumann. "Wir bei Bayer haben einen partnerschaftlichen Ansatz, mit unseren Kunden und allen gesellschaftlichen Gruppen umzugehen." Nach diesem Maßstab werde man auch das kombinierte Saatgutgeschäft führen. Außerdem werde auch er persönlich den Dialog mit Kritikern stärker suchen.

Die Befürchtungen, Gen-Saatgut könne verstärkt nach Europa kommen, waren gewachsen, nachdem der Deal zwischen Bayer und Monsanto öffentlich wurde. Umwelt- und Naturschutzverbände kritisieren die Übernahme heftig. "Sollten die Kartellbehörden die Fusion durchwinken, würde der neu entstehende Megakonzern eine marktbeherrschende Stellung im Bereich Saatgut, Gentechnik und Pestizide bekommen", sagte Heike Moldenhauer, Gentechnikexpertin beim BUND. Sie fürchtet, dass der Konzern künftig diktieren wolle, was Landwirte anbauen und welche Produkte auf dem Markt verfügbar sind. Zudem würde die Umwelt durch noch mehr Monokulturen und Gentechpflanzen leiden.

Die Übernahme von Monsanto ist die teuerste, die ein deutsches Unternehmen jemals gewagt hat. Rund 66 Milliarden Dollar (58,8 Milliarden Euro) will Bayerfür den Saatgutanbieter zahlen. Allerdings müssen der Übernahme noch die Wettbewerbshüter in etwa 30 Ländern zustimmen.



Durch den Kauf wird Bayer zum weltweit führenden Anbieter für Saatgut und Pflanzenschutzmittel. Zwar ist der Kauf laut Marktexperten für Bayer strategisch sinnvoll, weil sich die beiden Unternehmen ergänzen. Monsanto steht in Europa aber seit Jahren wegen seiner gentechnisch veränderten Produkte in der Kritik. Nicht zuletzt, weil der Konzern den Unkrautvernichter Glyphosat vertreibt, der im Verdacht steht, krebserregend zu sein.