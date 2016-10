Die Führungsgremien beider Unternehmen hätten die Übernahme einstimmig gebilligt, teilte AT&T am Samstagabend (Ortszeit) mit. Die Medienfusion soll demnach bis Ende 2017 abgeschlossen werden; zuvor müssen allerdings die Wettbewerbsbehörden zustimmen. Erst vergangenes Jahr hatte sich das Unternehmen für 48,5 Milliarden Dollar den Satellitenfernseh-Anbieter DirecTV einverleibt.

AT&T agrees to buy Time Warner for $85 billion: https://t.co/J8Y9L76Ok7 pic.twitter.com/pFxCTC4B1o — Reuters Top News (@Reuters) October 23, 2016

Man habe sich auf einen Kaufpreis in Höhe von 107,50 Dollar pro Aktie geeinigt. Daraus ergibt sich ein Kaufpreis von 85,4 Milliarden Dollar (78 Milliarden Euro). Inklusive übernommener Schulden liegt die Summe bei 108,7 Milliarden Dollar. AT&T will den Kaufpreis zur Hälfte in bar und zur Hälfte in eigenen Aktien bezahlen. Es handelt sich um die bislang größte Unternehmensübernahme im Jahr 2016, noch vor dem 66 Milliarden Dollar teuren Kauf des US-Gentechnikkonzerns Monsanto durch den deutschen Pharmariesen Bayer.

Zu Time Warner gehören Fernsehsender wie CNN und HBO ("Game of Thrones") sowie das Hollywood-Studio Warner Bros. Finanzexperten spekulieren schon länger, dass Time-Warner-Chef Jeff Bewkes sein Unternehmen zum Verkauf stellen könnte. Vor zwei Jahren hatte bereits der Konkurrent 21th Century Fox aus Rupert Murdochs Medienimperium zu einer Übernahme angesetzt, gab jedoch schließlich auf. Time Warner hatte damals ein Angebot über 85 Dollar pro Aktie ausgeschlagen.



Medienfusionen im Trend

Die Fusion spiegelt massive Umwälzungen in den Branchen Telekom und TV wider. Zuschauer schauen sich Filme oder Sendungen zunehmend übers Internet an. Davon profitieren Online-Videotheken wie Netflix auf Kosten traditioneller TV-Sender. Zugleich decken sich Telekom-Unternehmen verstärkt mit Medieninhalten ein, um mehr Kunden zu gewinnen. So kaufte der US-Kabel-Anbieter Comcast 2011 NBCUniversal mit der gleichnamigen NBC-Senderkette und dem Universal-Filmstudio.