Die Lufthansa ist mit einem Eilantrag gegen den für morgen geplanten Pilotenstreik zunächst gescheitert. Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main wies in erster Instanz einen Antrag der Fluggesellschaft auf eine einstweilige Verfügung gegen den Streik ab. Der Anwalt von Lufthansa kündigte umgehend an, in Berufung zu gehen, um den ab Mitternacht geplanten Streik doch noch zu umgehen. Ein Richter des Landesarbeitsgerichts, der nächsthöheren Instanz, hatte sich eigens dafür zur Verfügung gehalten, wie eine Justizsprecherin mitteilte. Er soll noch am Abend entscheiden.





Im Tarifstreit um höhere Vergütungen hatte die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit gestern die 5.400 Lufthansa-Piloten zu einem 24-stündigen Streik am Mittwoch aufgerufen. Die Lufthansa strich daraufhin insgesamt knapp 900 Flüge, zugleich zog sie vor das Arbeitsgericht Frankfurt am Main, um den Ausstand in letzter Minute zu verhindern. Ein Lufthansa-Sprecher hatte erklärt, aus Sicht der Airline sei der Streikaufruf von Cockpit fehlerhaft.

Nach Lufthansa-Angaben betreffen die Flugstreichungen insgesamt bis zu 100.000 Passagiere und sowohl Verbindungen auf der Kurzstrecke als auch auf der Langstrecke. Betroffene würden so weit wie möglich auf andere Airlines oder andere Verkehrsmittel wie die Bahn umgebucht, teilte Lufthansa mit. Planmäßig durchgeführt würden hingegen die Flüge der Töchter Germanwings, Eurowings, Air Dolomiti, Austrian Airlines, Swiss und Brussels Airlines.



Dobrindt wirbt für Schlichtung

Es würde sich um den 14. Streik in der laufenden Tarifauseinandersetzung handeln. Dieses Mal geht es ausschließlich um die Tarifgehälter der Piloten der Lufthansa, der LufthansaCargo und der Tochtergesellschaft Germanwings. Die Vereinigung Cockpit fordert rückwirkend ab 2012 eine Lohnerhöhung von 3,7 Prozent im Jahr. Die Lufthansa bietet 2,5 Prozent über eine Laufzeit von gut sechs Jahren.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt warb unterdessen für eine Schlichtung in dem festgefahrenen Tarifstreit. "Ich halte das für den richtigen Weg", sagte der CSU-Politiker in Berlin. Er habe wahrgenommen, dass der Konzern eine Schlichtung vorgeschlagen habe. Man könne zu Recht die Frage stellen, wie oft die Partnerseite diesen Wunsch verweigern könne. Es sei Aufgabe der Tarifparteien, sich darüber zu unterhalten.