Apple zieht im Streit mit der EU um Steuernachzahlungen an Irland vor das Gericht der Europäischen Union. Diese Woche werde der Konzern gegen die Rückforderung Berufung einlegen, sagten Konzern-Justiziar Bruce Sewell und Finanzchef Luca Maestri. Der iPhone- und iPad-Hersteller sei wegen seines Erfolgs herausgepickt worden, sagte Sewell. Außerdem sei die EU-Kommission nicht sorgfältig vorgegangen und habe die Einschätzung von irischen Steuerexperten ignoriert. Apple setze nun auf den künftigen US-Präsidenten Donald Trump und die von ihm angekündigte Steuerreform, so Sewell weiter.



In einem Interview mit der Zeitung die Welt warf Maestri EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager vor, mit der Entscheidung eine politische Agenda zu verfolgen. "Was die Kommission hier macht, ist eine Schande für europäische Bürger, sie sollte sich schämen", sagte er. Schon nach der Entscheidung im Spätsommer hatte Apple-Chef Tim Cook die Forderung als "politischen Mist" kritisiert.

Ein großer Teil des internationalen Geschäfts von Apple läuft seit Jahrzehnten über Irland. Die EU-Kommission wirft dem Konzern vor, er habe durch seinen Steuerdeal mit Irland die Besteuerung von nahezu sämtlichen Gewinnen vermieden, die das Unternehmen durch den Verkauf seiner Produkte im EU-Binnenmarkt erwirtschaftet. Die EU-Kommission erklärte die Steuervereinbarung zwischen Apple und der irischen Regierung deshalb im August für ungültig und verpflichtete das Land zu einer Steuerrückforderung von 13 Milliarden Euro. Apple soll 2014 auf seine in Europa erzielten und in Irland gebündelten Gewinne nur 0,005 Prozent Steuern gezahlt zu haben.



Auch Irland wehrt sich gegen die EU

Auch Irland klagt gegen die Entscheidung der Europäischen Kommission. In einer Stellungnahme des irischen Finanzministeriums, die heute beim Gericht der Europäischen Union eingereicht werden soll, heißt es, die Kommission habe "in die nationale Steuerhoheit" Irlands eingegriffen und versucht, "die irischen Steuerregeln umzuschreiben". Die Kommission habe so ihre Kompetenzen rechtswidrig überschritten.

"Die Kommission hat nicht die Befugnis, ihre eigene Auffassung vom Ausmaß und von der geografischen Reichweite der Steuergesetzgebung eines Mitgliedsstaats an die Stelle der Steuergesetzgebung dieses Mitgliedsstaats zu setzen", heißt es in der Stellungnahme weiter. Irland wirft der Kommission zudem Verfahrensfehler beim Zustandekommen der Steuernachforderung vor.

Die irische Regierung hatte bereits im Sommer angekündigt, Einspruch gegen die Entscheidung einzulegen. Sie will die Steuernachzahlung von Apple nicht annehmen und befürchtet, dass die Kommissionsentscheidung Irland als Standort für ausländische Konzerne weniger attraktiv machen könnte.