Im Zuge einer Laboranalyse von 20 Weihnachtssüßigkeiten hat die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch zum wiederholten Mal krebsverdächtige Stoffe entdeckt. Es handelt sich dabei um sogenannte aromatische Mineralöl-Kohlenwasserstoffe (MOAH) und gesättigte Mineralöl-Kohlenwasserstoffe (MOSH). Sowohl ein Weihnachtsmann der Billigmarke von Edeka, Gut & Günstig, als auch der Friedel Weihnachtsmann Schokolinsen der Firma Rübezahl sind demnach mit den kritischen Stoffen belastet. Auch Schokokugeln der Eigenmarke Beste Wahl von Rewe beanstandet die Organisation. Die Ergebnisse hat Foodwatch auf seiner Website veröffentlicht.



"Krebsverdächtige Mineralöle haben in unserem Essen nichts zu suchen, auch nicht in Schokoladenweihnachtsmännern", sagt Johannes Heeg von Foodwatch, der dort die Kampagne zu Mineralölen in Lebensmitteln verantwortet. Die Organisation fordert die Unternehmen dazu auf, die betroffenen Produkte zurückzurufen. Der Geschäftsführer der Rübezahl Schokoladen GmbH, Claus Cersovsky, äußerte sich in einer Mitteilung zu den Vorwürfen: "Die aus unserem Sortiment getesteten Produkte sind allesamt voll verkehrsfähig und entsprechen den strengen derzeitigen deutschen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen." Längst habe man selbst ein Minimierungsprojekt gestartet, um darauf zu achten, dass die Rückstände so gering wie möglich bleiben. Edeka äußert sich im Gespräch mit ZEIT ONLINE ähnlich: "Der Gut-&-Günstig-Weihnachtsmann ist voll verkehrsfähig." Man sehe deshalb keine Veranlassung für einen Verkaufsstopp oder weitergehende Maßnahmen. Die Rewe Group hat sich bislang noch nicht geäußert.



Produkte überschreiten empfohlene Höchstwerte

Tatsächlich überschreiten viele der getesteten Produkte die empfohlenen Grenzwerte eines Entwurfs zur Mineralöl-Verordnung des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL) aus dem Jahr 2014. Hierin werden für MOSH maximal 2 Milligramm und für MOAH maximal 0,5 Milligramm pro Kilogramm als Höchstwert empfohlen. Bislang gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, die die Gehalte an Mineralölbestandteilen in Lebensmitteln regulieren.



Da die Stoffe in der Umwelt vorkommen, sind sie kaum vollständig zu vermeiden. Hohe Konzentrationen können allerdings durch mineralölhaltige Druckerfarben von Verpackungen auf die Lebensmittel übergehen. Deshalb achten viele Hersteller – nach eigenen Angaben auch die Rübezahl Schokoladen GmbH – inzwischen darauf, solche Farben nicht mehr zu verwenden.



Aber auch durch sogenanntes Weißöl, mit dem beispielsweise Gussformen bestrichen werden, damit sich Produkte bei der Herstellung leichter herauslösen lassen, können MOAH ins Essen gelangen.



Forscher warnen vor den Folgen

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) weist jedenfalls seit Jahren darauf hin, dass der Übergang von Mineralölbestandteilen zum Beispiel aus recycelten Kartons auf Lebensmittel möglich und zu erwarten sei. "Die Verunreinigung von Lebensmitteln mit Mineralölbestandteilen aus Verpackungen ist unerwünscht", teilt das Bundesinstitut mit. Die gesundheitlichen Risiken liegen laut Forschungsauswertungen der Behörde darin, dass die Stoffe vom Körper aufgenommen und in einigen Organen gespeichert werden können. "Aus tierexperimentellen Studien ist bekannt, dass derartige Mineralölgemische zu Ablagerungen und Schäden in der Leber und den Lymphknoten führen können", schreibt das BfR. Zu den MOAH könnten auch krebserzeugende Substanzen gehören.

Die Süßwarenhersteller scheinen generell in der Lage zu sein, die Rückstände deutlich zu minimieren. Foodwatch teilt mit, dass die Mengen, verglichen mit früheren Tests, zurückgegangen seien. Die Organisation fordert dennoch Ernährungsminister Christian Schmidt (CSU) dazu auf, strikte verbindliche Höchstwerte einführen.

Tatsächlich setzt sich das Bundeslandwirtschaftsministerium nach eigenen Angaben längst dafür ein, dass zumindest die Schadstoffe, die über Verpackungsmaterialien in die Nahrung gelangen, minimiert werden. Das Anliegen sei "bereits mehrfach an die Europäische Kommission herangetragen worden", sagte eine Sprecherin ZEIT ONLINE bereits im September dieses Jahres, als die Stiftung Warentest Mineralölrückstände in Veggie-Lebensmitteln gefunden hatte. Demnach ist nicht bekannt, ob und wann auf EU-Ebene die Arbeit an einer Regelung dazu aufgenommen werde. Die Europäische Kommission bereitet jedoch eine an die EU-Mitgliedstaaten gerichtete Monitoring-Empfehlung zu Mineralölbestandteilen in Lebensmitteln vor.