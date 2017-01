Frage: Herr Dombret, bevor Sie zur Aufsicht gewechselt sind, waren Sie selbst Banker. Sind Sie geschockt, wenn Sie hören, welch hohe Strafzahlungen die Banken zahlen müssen?

Andreas Dombret: Ja, da kann man durchaus von Schock sprechen. Die Strafen, die Banken in den USA zahlen müssen, sind nicht nur hoch: Es ist auch nicht nachvollziehbar, wie ihre Höhe zustande kommt. Ohne Frage hat es Verfehlungen bei den Banken gegeben, weshalb Strafzahlungen sehr wohl angebracht sind. Aber bei dem Ausmaß der Strafzahlungen in den USA fragt man sich schon, wie so etwas in dieser schwindelerregenden Höhe zu Stande kommt.

Frage: Halten Sie hohe Strafzahlungen für falsch?

Dombret: Finanzielle Strafen sind wichtig – aber sie allein werden Banker nicht davon abhalten, etwas zu tun, das verboten ist oder in der Grauzone liegt. Vielmehr muss auch an die Moral der Banker appelliert werden, um Verfehlungen vorzubeugen. Wie wichtig das ist, zeigen die vergangenen Jahre. Als wir bereits über Strafen für die Manipulation der Libor-Zinsen gesprochen haben, haben parallel Übeltäter abermals das System austrickst – denken Sie zum Beispiel an die Manipulationen am Devisenmarkt. Das heißt: Verfehlungen haben in den Banken sogar noch Nachahmer hervorgebracht. So etwas darf es nicht geben.

Andreas Dombret Der 57-Jährige sitzt seit 2010 im Vorstand der Bundesbank, wo er unter anderem für die Bankenaufsicht zuständig ist. Dombret kennt die Branche, er war selbst lange Banker, unter anderem bei JP Morgan und als Europa-Manager der Bank of America. Dombret hat in Münster Betriebswirtschaftslehre studiert und wurde in Erlangen promoviert.

Frage: Es gibt inzwischen sehr viel mehr Regeln, an die sich Banken halten müssen. Ist das Bankensystem dadurch stabil genug?

Dombret: Banken müssen heute deutlich mehr Kapital und Liquidität vorhalten als bei Ausbruch der Finanzkrise. Der Stresstest im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass die deutschen Institute dabei vernünftig aufgestellt sind. Auch im Worst Case erfüllen sie die Anforderungen der Regulierer. Allerdings mache ich mir zunehmend Sorgen um die nachhaltige Ertragskraft der Banken. Es geht um die Frage, ob und wie die Institute langfristig noch auskömmlich Geld verdienen.

Frage: Liegen diese schwachen Erträge einzig und allein an den niedrigen Zinsen?

Dombret: Die niedrigen Zinsen spielen eine große Rolle. In Deutschland hängen 75 Prozent der Erträge der Banken von der Zinsmarge ab. Derzeit laufen immer mehr hochverzinste Kredite aus, während die Banken neue Kredite nur zu sehr viel niedrigeren Zinsen ausreichen können. Gleichzeitig schrecken die allermeisten Institute im Großen und Ganzen davor zurück, von den Sparern Negativzinsen zu verlangen. Wenn sie aber auf der einen Seite weniger einnehmen und auf der anderen Seite gleich viel ausgeben, dann schrumpft das Ergebnis. Auf Dauer kann das nicht gut gehen.

Frage: Wie bedrohlich ist die Lage?

Dombret: Wenn wir das mit Ampelfarben vergleichen, steht die Ampel für die Ertragskraft der Banken auf Dunkelgelb und wir müssen aufpassen, dass sie nicht auf Rot umschlägt. Das ist vor allem angesichts der guten Konjunktur in Deutschland bedenklich: Die Arbeitslosigkeit ist gering, die Bürger konsumieren mehr, die Unternehmen wachsen, die Kreditausfälle sind niedrig. In solch einer Phase sollten Banken in der Lage sein, wenigstens ihre Eigenkapitalkosten zu verdienen. Daher frage ich mich, wann, wenn nicht jetzt die Banken Rücklagen für schlechtere Zeiten bilden sollen.