Seit Rüdiger Grube am vergangenen Montag überraschend als Bahnchef zurückgetreten ist, wird über seine Nachfolge debattiert. Einem Medienbericht zufolge will die große Koalition an diesem Montag darüber beraten. Die Personalie stehe auf der Agenda des Treffens von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) und CSU-Chef Horst Seehofer, schrieb die Bild am Sonntag.

Seehofer dementierte jedoch, dass bei ihrem Treffen in München über die Neubesetzung bei der Deutschen Bahn gesprochen werde: "Die Nachfolge des Bundesbahnvorstandes steht nicht auf der Tagesordnung", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Seinem Parteikollegen und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt zufolge wird die Suche jedoch nicht mehr lange dauern: "Es wird in Kürze soweit sein", sagte der Politiker in München. Er rechne allerdings "nicht heute oder morgen" damit.

Als möglicher Nachfolger für Grube gilt der frühere Kanzleramtsminister Ronald Pofalla (CDU). Seitens der SPD gibt es allerdings Vorbehalte gegen ihn. Die SPD-Verkehrspolitikerin Kirsten Lühmann, die im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn sitzt, hält Pofalla für fachlich ungeeignet.

Der Aufsichtsrat habe erst "vor acht Wochen Herrn Pofalla zum Netz-Vorstand ernannt und den Technik-Bereich, der eigentlich dazu gehört, ausgegliedert. Mit der Begründung, dass Pofalla die Erfahrung für den Bereich Technik fehlt", sagte sie den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Ich halte diese Entscheidung immer noch für gut und richtig. Und dann kann ich aber nicht acht Wochen später sagen, er ist geeignet, Vorstandsvorsitzender zu werden."

Der langjährige Bahnchef Grube war am Montag im Streit um die Dauer einer Vertragsverlängerung mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Er stand seit Mai 2009 an der Spitze der Deutschen Bahn und sollte den Konzern eigentlich noch zwei oder drei Jahre führen.



Der Bund als Eigentümer der Bahn muss nun nach einem Nachfolger suchen. Kommissarisch hatte Finanzvorstand Richard Lutz den Posten übernommen. Das Vorschlagsrecht für den Vorstandschef liegt traditionell beim Kanzleramt. Der Koalitionspartner SPD, der zudem indirekt noch über das Wirtschaftsministerium im Aufsichtsrat vertreten ist, hat aber faktisch ein Vetorecht.