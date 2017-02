Deutschland verkauft immer mehr Waren ins Ausland. Im Jahr 2016 führten die Unternehmen Produkte im Wert von 1,2075 Billionen Euro aus, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Auch die Importe erreichten mit 954,6 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert.

Die deutschen Exporte waren demnach 2016 um 1,2 Prozent und die Importe um 0,6 Prozent höher als im Vorjahr, als Waren im Wert von 1.193,6 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 949,2 Milliarden Euro importiert worden waren.



Laut Statistischem Bundesamt sind 2016 in die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) Waren im Wert von 707,9 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 632,5 Milliarden Euro von dort nach Deutschland importiert worden. Gegenüber 2015 stiegen Exporte in EU-Länder somit um 2,2 Prozent und die Importe aus diesen Ländern um 1,8 Prozent.



In die Länder der Eurozone wurden 2016 Waren im Wert von 441,8 Milliarden Euro (+ 1,8 Prozent) geliefert und Waren im Wert von 428,9 Milliarden Euro (+ 0,7 Prozent) aus diesen Ländern bezogen. In die EU-Länder, die nicht der Eurozone angehören, wurden im Jahr 2016 Waren im Wert von 266,1 Milliarden Euro (+ 2,8 Prozent) ausgeführt und Waren im Wert von 203,6 Milliarden Euro (+ 4,1 Prozent) von dort eingeführt.

In die Länder außerhalb der EU, so genannte Drittländer, wurden im vergangenen Jahr Produkte im Wert von 499,6 Milliarden Euro exportiert und im Wert von 322,1 Milliarden Euro aus diesen Ländern importiert. Gegenüber dem Jahr 2015 nahmen die Exporte in die Drittländer um 0,2 Prozent und die Importe von dort um 1,7 Prozent ab.