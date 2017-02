Im Korruptionsskandal um Südkoreas vorläufig entmachtete Präsidentin Park Geun Hye ist der amtierende Chef der Samsung-Gruppe, Jay Y. Lee, verhaftet worden. Ein Gericht in Seoul hatte einem Antrag auf Haftbefehl am frühen Freitagmorgen nach stundenlangen Beratungen stattgegeben. Der 48-Jährigen soll umgerechnet 34 Millionen Euro Schmiergeld an Organisationen von Parks Freundin Choi Soon Sil gezahlt haben. Damit soll er einen staatlichen Pensionsfonds dazu bewegt haben, einer milliardenschweren Fusion zweier Konzerntöchter vor zwei Jahren zuzustimmen.

Lee droht jetzt eine Anklage wegen Korruption, Untreue und Meineids. Zusätzlich wird er beschuldigt, Gewinne aus Straftaten verborgen zu haben. Der 48-jährige Spitzenmanager wurde in ein Untersuchungsgefängnis gebracht, wie südkoreanische Sender berichteten. Noch im Januar hatte das Gericht einen ersten Haftantrag zurückgewiesen; jetzt teilten die Richter mit, neue Vorwürfe und Beweise rechtfertigten nun die Verhaftung.



Lee, ein Enkel des Samsung-Firmengründers, bestreitet die Bestechungsvorwürfe. Samsung habe noch keine Entscheidung gefällt, ob die Gruppe gegen die Verhaftung vorgehen oder einen Kautionsantrag stellen werde, sagte ein Sprecherin. Das Unternehmen sagte bei der Aufklärung Unterstützung zu.



Samsung-Aktie fällt

Experten rechnen nicht mit einer Beeinträchtigung des Tagesgeschäfts von Samsung, da dieses von Managern geführt wird. Allerdings könnten strategische Entscheidungen erschwert werden. Die Aktien des Smartphone-Herstellers Samsung Electronics fielen um 0,8 Prozent. Lee vertritt an der Spitze der Konzerngruppe seinen Vater Lee Kun Hee, der 2014 einen Herzinfarkt erlitten hatte.



Die Staatsanwaltschaft wirft der Präsidentin Mittäterschaft vor, was diese aber bestreitet. Die Verhaftung könnte nach Ansicht von Beobachtern auch Einfluss auf das laufende Amtsenthebungsverfahren gegen Park vor dem Verfassungsgericht haben.



Park werden Amtsmissbrauch und Verstöße gegen die Verfassung vorgeworfen; sie soll ihrer Freundin Choi dabei geholfen haben Sponsorengelder von Unternehmen einzutreiben und sich dabei persönlich zu bereichern. Die Tochter eines früheren Sektenführers und Förderers von Park sitzt in Untersuchungshaft.



Die Präsidentin wird verdächtigt, auf den Pensionsfonds eingewirkt zu haben, damit dieser die Fusion der Samsung-Töchter bewilligt. Die Samsung-Gruppe gilt wiederum als größter Förderer der beiden Stiftungen Mir und K-Sports, die von Parks Freundin Choi kontrolliert worden sein sollen. Außerdem hatte der Konzern nach TV-Berichten im August 2015 einen Vertrag mit einem von Choi in Deutschland gegründeten Unternehmen abgeschlossen, den Pferdereitsport zu fördern.