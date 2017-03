Kurz vor Beginn der Bilanzpressekonferenz sind mehrere Büroräume von Audi durchsucht worden. Wie ein Unternehmenssprecher sagte, durchsuche die Staatsanwaltschaft seit dem Morgen Niederlassungen in Ingolstadt, Neckarsulm und an dem Standort in Niedersachsen. Wie die Staatsanwaltschaft München II mitteilte, leitete sie ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts des Betruges und der strafbaren Werbung ein. Hintergrund ist die Diesel-Abgasaffäre.



Wie die ARD und die Süddeutsche Zeitung berichten, sind etwa 80 Staatsanwälte und Polizeibeamte im Einsatz. Sie durchsuchen demnach auch Privatwohnungen. Die Durchsuchungen begannen drei Stunden vor Beginn der Bilanzpressekonferenz von Audi. Wie die Süddeutsche unter Berufung auf Insider aus der Justiz schreibt, hatten die Ermittler erst Anfang der Woche von dem Termin der Jahrespressekonferenz erfahren. Zu diesem Zeitpunkt aber seien die Vorbereitungen für die Durchsuchungen an neun Orten in drei Bundesländern schon abgeschlossen gewesen.



Audi sichert Kooperation zu

Dem Bericht zufolge geht es ausschließlich um Audi-Aktivitäten auf dem US-Markt. Ingenieure sollen Abgaswerte von Dieselfahrzeugen für die USA auf ähnliche Weise manipuliert haben wie VW. Audi-Geschäfte in Europa seien nicht betroffen. Im November 2015 hatte Audi den Einsatz einer Betrugssoftware in großen Dieselmotoren eingeräumt.

Der Unternehmenssprecher wollte sich zu dem Hintergrund der Durchsuchungen nicht äußern. "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zu den Inhalten der Ermittlung nicht äußern können, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt", hieß es in einer Mitteilung. "Wir kooperieren vollumfänglich mit den Behörden, da wir selbst großes Interesse an der Aufklärung des Sachverhalts haben."