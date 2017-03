Die Turbulenzen beim Fahrdienst-Vermittler Uber vertreiben einen Hoffnungsträger: Nach nur sieben Monaten verlässt die Nummer zwei hinter Chef Travis Kalanick das Unternehmen. Der Top-Manager Jeff Jones, der auf dem Posten eines Präsidenten unter anderem für die Entwicklung von Mitfahrangeboten zuständig war, geht im Streit: "Es ist klar, dass die Überzeugungen und Ansätze, die meine Karriere bestimmt haben, nicht vereinbar sind mit dem, was ich bei Uber gesehen und erlebt habe", erklärte Jones dem Tech-Blog Recode.

Uber geriet zuletzt in den Mittelpunkt mehreren Kontroversen. Die Google-Schwesterfirma Waymo wirft Uber in einer Klage den Einsatz von gestohlener Technologie vor. Eine ehemalige Software-Entwicklerin beschrieb eine von Frauen-Diskriminierung geprägte Unternehmenskultur. Kalanick selbst geriet in die Kritik, nachdem er einen Uber-Fahrer beschimpft hatte und ein Video davon öffentlich wurde. Danach kündigte er an, einen Chief Operating Officers (COO) für das Tagesgeschäft zu suchen.



Kalanick zufolge soll diese Personalentscheidung nun der Grund für Jones' Rückzug sein. Nach dieser Ankündigung "kam Jeff zu der schweren Entscheidung, dass er seine Zukunft nicht bei Uber sieht", schrieb der Gründer und Chef in einer von Bloomberg veröffentlichten E-Mail an die Mitarbeiter. Jones war bisher für einige Aufgaben des künftigen COO zuständig gewesen.

Der Marketingfachmann Jeff Jones hatte vom Einzelhändler Target zu Uber gewechselt, um die Reputation des Unternehmens wieder zu verbessern. Der Vermittler von Fahrdienstleistungen gilt als rücksichtslos und aggressiv. Das traditionelle Taxi-Gewerbe wehrt sich gegen die junge Firma, die in zahlreichen Ländern mit juristischen Hindernissen zu kämpfen hat