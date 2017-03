Der Vorsitzende des US-amerikanischen Fahrdienstvermittlers Uber, Travis Kalanick, wurde bei einem Streit mit einem Fahrer seines eigenen Unternehmens gefilmt. Auf dem Dashcam-Video vom 5. Februar, das zuerst beim US-Nachrichtendienst Bloomberg veröffentlichte wurde, warf der Uber-Fahrer Fawzi Kamel dem CEO bei einer Fahrt vor, Mitarbeiter des Unternehmens unfair zu behandeln und an seiner finanziellen Misere Schuld zu sein. Dieser wies die Vorwürfe zurück und bezeichnete sie als "bullshit".

"Du erhöhst die Ansprüche für uns Fahrer, aber senkst kontinuierlich die Preise", sagte Kamel auf dem Video. Dem Fahrer zufolge vertrauten die Menschen Kalanick nicht mehr. "Wegen dir habe ich 97.000 Dollar verloren, wegen dir bin ich zahlungsunfähig. Du änderst deine Haltung jeden Tag aufs Neue", warf Kamel Kalanick vor.

Kalanick wies den Vorwurf zurück, dass Preise für das Luxusangebot Uber Black gesenkt wurden. "Es gibt Menschen wie dich, die es nicht mögen, Verantwortung für ihre eigenen Angelegenheiten zu tragen. Sie finden für alles, was in ihrem Leben schief läuft, einen Schuldigen. Viel Glück da draußen." Dann schlug Kalanick die Autotür zu und bewertete laut Bloomberg Fawzis Dienstleistung mit nur einem von fünf möglichen Sternen.

Kalanick zeigt sich selbstkritisch

Nach Bekanntgabe des Videos entschuldigte sich Kalanick sowohl auf seinem Blog als in einer Email an alle Angestellten. "Es wäre sehr untertrieben zu sagen, dass ich mich für mein Verhalten schäme. Als Anführer ist es meine Aufgabe zu führen, und das beginnt mit einem Verhalten, das uns alle stolz macht. Das ist aber nicht, was ich gemacht habe", schreibt Kalanick. Der Post trägt den Titel "eine tiefgreifende Entschuldigung".

Ferner schreibt Kalanick, dass die Kritik am Unternehmen eine starke Erinnerung daran sei, dass er sich als Chef grundlegend verändern müsse. Es sei das erste Mal, dass er "Hilfe bei meinen Führungsqualitäten brauche" und er wolle sich diese holen.

Der Direktor der New Yorker Taxifahrergewerkschaft, Bhairavi Desai, nannte Kalanicks Gespräch mit Kamel "herzlos" und "erschreckend". Die Notlage Kamels sei "alles andere als ein Einzelfall", sagte Desai. "Wir haben mit so vielen Fahrern gesprochen, die Schulden angehäuft haben, die sie nicht zurückzahlen können, und das nur, weil sie sich auf Grundlage der Gehaltsversprechungen von Uber ein neues Auto gekauft oder geliehen haben."



Schwierige Zeiten für Uber

Das veröffentlichte Video fällt in eine Zeit, in der Uber ohnehin mit Imageproblemen zu kämpfen hat. Als es nach dem von Donald Trump erlassenen Einreiseverbot zu Protesten an Flughäfen in den USA kam und die Taxifahrer am John F. Kennedy in New York in einen Generalstreik traten, versuchte Uber, davon zu profitieren. Der Hashtag



Nachdem bekannt wurde, dass US-Präsident Donald Trump plant, Muslime aus sieben muslimischen Staaten die Einreise zu verwehren, versuchte Uber von einem Taxi-Generalstreik am John F. Kennedy-Flughafen in New York zu profitieren. Der Hashtag #DeleteUber ging daraufhin viral, mehr als 200.000 Nutzer löschten ihre App.



Zudem veröffentlichte die ehemalige Uber-Ingenieurin Susan Fowler kürzlich einen Blogeintrag, in dem sie sich über sexuelle Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz beschwert und der Führung vorwirft, ihre Beschwerden ignoriert zu haben. CEO Kalanick sah sich daraufhin veranlasst, "dringende Untersuchungen" der Vorwürfe in die Wege leiten.

I wrote something up this weekend about my year at Uber, and why I left: https://t.co/SyREtfLuZH — Susan Fowler Rigetti (@susanthesquark) 19. Februar 2017

Außerdem steht Uber im Verdacht, bei der Google-Schwester Waymo Technologie gestohlen zu haben. Im Januar musste Uber 20 Millionen Dollar zahlen, um einen Rechtsstreit beizulegen, nachdem die nationale Handelskommission dem Fahrdienstvermittler vorwarf, Fahrer mit falschen Gehaltsversprechungen getäuscht zu haben.

Uber ist der größte Fahrdienstvermittler der Welt. Der Wert des Unternehmens wird auf 70 Milliarden Dollar geschätzt. In Deutschland sind die Dienstleistungen Ubers nicht erlaubt, weil Fahrer keinen Personenbeförderungsschein besitzen. 2015 hatte das Landgericht Frankfurt Uber in einer Grundsatzentscheidung deutschlandweit verboten. Das Unternehmen wird regelmäßig von Arbeitsrechtlern und Gewerkschaften kritisiert, weil es Fahrer nicht als Festangestellte sondern als freie Mitarbeiter anstellt. Dies erlaubt Uber, den Mindestlohn zu umgehen und Arbeitnehmerrechte zu untergraben.