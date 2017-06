Mit einem Blogeintrag über systematische Diskriminierungen bei Uber hat eine ehemalige Programmierin des Fahrdienst-Vermittlers eine Entlassungswelle ausgelöst: Ohnehin angeschlagen durch Skandale, Verfahren und die Konkurrenz sah sich Uber genötigt, interne Ermittlungen anzustoßen. Daraufhin wurden 20 Mitarbeiter entlassen, sieben hätten eine "letzte Warnung erhalten" und 31 seien in Schulungen geschickt worden, teilte das Unternehmen mit. Es bestätigte damit entsprechende Berichte in US-Medien. In 57 Fällen seien die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen worden, hieß es weiter.



Derzeit würden 215 interne Beschwerden geprüft, die unter anderem im Zusammenhang mit Diskriminierung, Belästigung, unprofessionellem Verhalten und Mobbing stünden, teilte das Unternehmen mit. Die meisten Beschwerden wurden demnach von Mitarbeitern in der Uber-Zentrale in San Francisco erhoben. Bei 100 geprüften Beschwerden hielt Uber keine Konsequenzen für nötig.

Den Anstoß für die Ermittlungen gab eine hochrangige, ehemalige Mitarbeiterin, die in einem Blogeintrag von einer Unternehmenskultur voller Diskriminierung und Missmanagement berichtete. Hinweise an Vorgesetzte seien folgenlos geblieben. Um die Vorwürfe unabhängig zu untersuchen, heuerte Uber den ehemaligen US-Justizminister Eric Holder und dessen Kanzlei Covington & Burling an.

Skandale, Klagen, Konkurrenz

Das wegen seiner aggressiven Firmenkultur und Wachstumsstrategie ohnehin umstrittene Unternehmen steht auch wegen rechtlicher Konflikte unter Druck. So wirft etwa die Google-Schwesterfirma Waymo Uber in einer Klage vor, bei ihr gestohlene Roboterwagen-Technologie zu nutzen. Mitgründer und Chef Travis Kalanick musste sich zudem rechtfertigen, nachdem ein Video veröffentlicht worden war, in dem er hitzig mit einem Uber-Fahrer diskutiert.

Wegen der vielen Kontroversen verließen bereits mehrere Führungskräfte das Unternehmen, zuletzt Finanzvorstand Gautam Gupta. Dennoch wächst Uber weiterhin rasant: Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar. Allerdings bleibt das von Investoren inzwischen mit über 70 Milliarden Dollar bewertete Unternehmen tief in den roten Zahlen, auch wenn der Quartalsverlust von 991 auf 708 Millionen Dollar sank.

Sexismus gilt als verbreitetes Problem im Silicon Valley; unter anderem gab es in den vergangenen Jahren viele Diskriminierungsklagen hochrangiger Unternehmensmitarbeiterinnen, darunter Whitney Wolfe vs. Tinder, Ellen Pao vs. Reddit sowie Susan Fowler vs. Uber.