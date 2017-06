Die Führung des US-amerikanischen Fahrdienstvermittlers Uber steht nach Ermittlungen wegen Vorwürfen von Sexismus und Diskriminierung in der Kritik. Der Verwaltungsrat beriet am Sonntag über Maßnahmen zur Verbesserung der Unternehmenskultur. Details sollen den Mitarbeitern am Dienstag vorgestellt werden. Es wird erwartet, dass es künftig unter anderem eine bessere Kontrolle der Mitarbeiterführung und der Ausgaben geben wird.

Nach einem Bericht des Wall Street Journals ist darüber hinaus die Zukunft von Firmenchef Travis Kalanick unklar. Möglich ist, dass dem Mitbegründer des Konzerns aus San Francisco eine mehrmonatige Auszeit verordnet wird, oder aber, dass das Verwaltungsgremium ihm eine andere Rolle im Unternehmen zuweist. Auch weiteren Topmanagern wie Emil Michael, einem engen Vertrauten Kalanicks, könnte das Ende ihrer Karriere bei Uber bevorstehen.

Nachdem vergangene Woche eine ehemalige Software-Entwicklerin mit Vorwürfen von sexueller Belästigung und Diskriminierung an die Öffentlichkeit gegangen war, wurde eine Untersuchungskommission unter der Leitung des früheren Justizministers Eric Holder eingerichtet. 20 Mitarbeiter wurden daraufhin entlassen. Kalanick musste sich zudem in den vergangenen Wochen für seinen Führungsstil rechtfertigen, nachdem ein Video veröffentlicht worden war, in dem er hitzig mit einem Uber-Fahrer diskutierte.

Das Unternehmen Uber wird trotz seiner umstrittenen Firmenkultur und anhaltender Verluste auf einen Wert von rund 70 Milliarden Dollar geschätzt und hat weltweit mehr als 12.000 Mitarbeiter.